MAR DEL PLATA: un policía mató a un delincuente con frondoso prontuario en un violento intento de robo a mano armada

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Un grave episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Mar del Plata cuando un efectivo de la policía bonaerense abatió a un delincuente que intentó asaltarlo bajo la modalidad de robo a mano armada. El incidente ocurrió mientras el agente se encontraba fuera de servicio y fue interceptado por el asaltante, quien lo amenazó para sustraerle sus pertenencias. Ante el peligro inminente, el oficial logró identificarse como tal y extrajo su arma reglamentaria para repeler la agresión, lo que desencadenó un intercambio de disparos que terminó con el sospechoso herido de gravedad en la vía pública.





A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, se constató que el asaltante falleció en el lugar debido a los impactos recibidos. Tras las primeras pericias y la identificación del cuerpo, las autoridades confirmaron que el fallecido era un hombre con un extenso y peligroso historial delictivo. Según los registros judiciales, el sujeto poseía una larga lista de antecedentes penales que incluía delitos de extrema gravedad, tales como robos agravados cometidos en poblado y en banda, además de otras causas por delitos contra la propiedad.





La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno, la cual dispuso el secuestro del arma del efectivo para realizar las pericias balísticas de rigor, aunque hasta el momento el oficial permanece en libertad ya que los elementos recolectados indican que actuó en legítima defensa. Mientras tanto, la policía continúa trabajando en la zona y analizando cámaras de seguridad para determinar si el delincuente contaba con el apoyo de cómplices que habrían huido al momento del enfrentamiento, en una causa que ha sido caratulada provisionalmente como tentativa de robo calificado y homicidio.