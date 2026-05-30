Video: el dolor de los familiares de Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo en un descampado

Familiares, amigos y vecinos se preparaban para marchar este sábado en Córdoba para pedir por la aparición con vida de Agostina Vega, pero la convocatoria quedó atravesada por el peor desenlace: el hallazgo del cuerpo de la nena después de siete días de búsqueda.

Pasadas las 17 se reveló la terrible noticia desde el operativo en el barrio Ampliación Ferreyra, y mientras el abuelo materno y el padre cumplían con las diligencias correspondientes, el resto de la familia estalló por el dolor y la impotencia.

" ¿Qué hacemos sin mi sobrina? ”, lamentó una familiar de la adolescente frente a las cámaras. El tío de la pequeña también colapsó ante la desesperación y el llanto ante la mirada de amigos y vecinos que solo pudieron contemplar en silencio.

Destrozados por el dolor de la pérdida, los familiares cerraron la puerta y pidieron a la prensa que se apartara.

Los restos de Agostina fueron localizados en un sector del descampado donde comenzó el rastrillaje el viernes. La Justicia llegó a esta zona guiada por una cámara de seguridad que captó a Barrelier el lunes , dos días después de que Agostina fuera vista por última vez.

Ante la ausencia injustificada de su hija, Melisa comienza a enviar mensajes desesperados a los allegados de la joven y a contactarse con Barrelier.

Los chats mantenidos durante la madrugada del domingo cobraron estado público y resultan, para la querella, completamente reveladores:

01:04 — Mensaje de Melisa: “¿Qué te pidió a vos la Agos?”

01:05 — Respuesta de Claudio Barrelier: “Me pidió tu número, que la lleve a la casa de tu amigo y la deje, porque no tenía movilidad”.

En ese mismo intercambio, la madre le advierte con angustia: “Hace tres horas que se fue y no aparece. Le pregunté a los amigos y no está con ellos. La llamé y tiene el celular apagado ”.

Fuente: TN