La pista del auto negro, un video y el hallazgo en un descampado: las claves del asesinato de Agostina Vega

Este sábado se encontró el cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el sábado 23 de mayo. Desde el momento de su desaparición hace una semana, la investigación avanzó con allanamientos, peritajes, declaraciones y rastrillajes que permitieron dar con el paradero de los restos de la menor.

Hasta el momento hay un único detenido: Claudio Barrelier , un hombre de 33 años que mantuvo una relación sentimental con la mamá de la chica. Se cree que sería quien habría asesinado a la chica.

Luego de un operativo que incluyó más de 200 efectivos, drones, perros rastreadores y helicópteros, la fiscalía sumó nuevas pruebas que reconstruyen las últimas horas de Agostina y el recorrido hasta la zona rural del barrio Ampliación Ferreyra.

Según determinó la Justicia, el sábado 23 de mayo, Agostina salió cerca de las 22:30 de la casa de su mamá, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba. La adolescente vestía un jean negro, un buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas.

Antes de desaparecer, le envió un audio a su grupo de amigas. “ Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar ”, se la escucha decir en la grabación que ahora forma parte del expediente.

Uno de los elementos más importantes de la investigación es una cámara de seguridad que registró a Agostina ingresando a la casa de Claudio Barrelier , ubicada en Campillo 878, en el barrio Cofico.

El registro contradijo la primera versión del acusado. “Ese video es potente porque desarticula el discurso de este hombre que le mintió a la Justicia, le mintió a la sociedad y le mintió a la familia ”, sostuvo el abogado querellante Carlos Nayi.

El análisis de las antenas telefónicas permitió establecer que Agostina permaneció aproximadamente tres horas en la casa del acusado .

De acuerdo con lo informado por Nayi, la adolescente salió del domicilio durante la madrugada y, a partir de ese momento, su teléfono dejó de emitir señal. “ Al salir del lugar, su teléfono celular dejó de estar operativo ”, afirmó.

Durante la madrugada del domingo, Melisa Heredia comenzó a preocuparse porque su hija no regresaba y le escribió a Barrelier para preguntarle si sabía algo de ella.

Según los chats a los que accedió TN , el hombre respondió que Agostina le había pedido que la llevara a la casa de un amigo, aunque aseguró que no tenía movilidad y que desconocía quién era esa persona.

Ariel, el remisero que trasladó a Agostina la noche de la desaparición, declaró que Barrelier la estaba esperando cuando llegaron al destino.

Además, recordó una actitud que le llamó la atención. “ Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara ”, contó. También explicó que el acusado pagó el viaje y que incluso le entregó un dólar porque no tenía el dinero suficiente para completar el monto del viaje.

La investigación dio un giro cuando apareció en escena un Ford Ka negro perteneciente a una mujer señalada como amante del detenido.

Según declaró la propietaria, Barrelier le pidió prestado el vehículo el domingo , apenas unas horas después de la desaparición de Agostina. Más tarde, las autoridades secuestraron y peritaron el auto.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en diálogo con este medio que el coche había sido “lavado” antes de los peritajes .

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por Barrelier en el Ford Ka durante el lunes feriado.

De acuerdo con la investigación, el acusado fue visto conduciendo el vehículo. La fiscalía también logró ubicarlo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra , donde habría permanecido menos de una hora.

A partir de esa información, la Justicia ordenó una serie de operativos en un predio rural de más de 240 hectáreas ubicado en Ampliación Ferreyra .

Durante los procedimientos participaron más de 200 efectivos, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados.

“ El fiscal entiende que en el área puede haber elementos muy relevantes para la causa ”, señaló Quinteros en ese momento. El funcionario también sostuvo que el imputado “ podría haber descartado algo relacionado a la causa ” en ese sector.

Otro de los puntos que sumó interrogantes en la causa fue el cambio en la versión de Claudio Barrelier . Después de dar una segunda declaración ante la Justicia, su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró que el acusado decidió hablar pese a desconocer parte de las pruebas que ya formaban parte del expediente.

En esa línea, confirmó que su cliente reconoció que Agostina estuvo en su casa la noche en que desapareció . De acuerdo con su relato, la adolescente se retiró sola del domicilio y luego subió a un auto. “Lo que manifiesta es que le llamó la atención que salió sola”, indicó Sánchez del Bianco.

Respecto de las contradicciones entre sus distintas declaraciones, el abogado aseguró el acusado mintió “ por temor y para proteger a su hija ”.

Este sábado por la mañana la búsqueda se trasladó hacia otro sector del descampado luego de que un vecino aportara un dato considerado relevante por los investigadores.

Según pudo saber TN , el testigo aseguró haber visto un Ford Ka negro y a una persona descargando elementos del vehículo en la zona donde actualmente se concentran los rastrillajes.

Finalmente, a una semana de la desaparición de Agostina Vega, la policía encontró sus restos en la zona rural de Ampliación Ferreyra y dio por finalizada la búsqueda.

Fuente: TN