Victoria Villarruel tildó de “espantoso” el nuevo templo mormón y la Iglesia de Jesucristo le contestó

La vicepresidenta Victoria Villarruel tildó de “espantoso” el nuevo tempo mormón que se hará en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y afirmó que la religión mormona “no tiene mucho que ver con la Argentina”.

Por su parte, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, impulsora del nuevo predio, le contestó a la titular del Senado y dijo que están “un poco tristes” por sus dichos.

Las afirmaciones de la vicepresidenta ocurrieron la semana pasada, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocara la medida judicial que frenaba el avance de la obra del megatemplo que los mormones planean levantar en el predio que adquirió en 2023 sobre la calle Reconquista, entre avenida Córdoba y Viamonte.

“Espantoso” , escribió Villarruel en su cuenta de X el jueves. Al día siguiente, le contestó a un usuario que reclamó que interviniera en el tema. “Hay varias cuestiones que impiden formalmente que haga un cambio. Soy funcionaria nacional, no la de la Ciudad, y además no integro un órgano de gestión sino legislativo”, sostuvo.

Y sumó con críticas a la religión mormona: “Digamos que la jurisdicción y la función no tienen alcance en este asunto. Sin embargo me parece espantoso que se arruine así el casco histórico y con mucho respeto los mormones no tienen mucho que ver con la Argentina” . La vicepresidenta está ligada a sectores conservadores y católicos.

Por su parte, Carlos Cantero, representante de la Comunicación y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, opinó el lunes sobre estas afirmaciones.

“La verdad que estamos un poco tristes y también preocupados , pero respetamos la investidura de la vicepresidenta. Nosotros somos personas de fe, creemos profundamente en Cristo, nos ha dejado una enseñanza muy fuerte de amor y respeto. Tenemos más de cien años acá en la Argentina y tenemos más de medio millón de miembros de la iglesia en todo el país. Somos muchos argentinos que queremos seguir adorando a Dios”, indicó Cantero en diálogo con radio Mitre .

Además, manifestó estar “sorprendido” por la frase de Villarruel de que los mormones “no tienen mucho que ver con la Argentina”.

“Estar cien años en un país donde vamos estrechando lazos, donde vamos participando prácticamente en todo el país en distintas reuniones interreligiosas, en conversaciones. Trabajamos con ONGs, realizando donaciones y trabajo para ayudar siempre al más necesitado. La verdad que por eso estamos un poco sorprendidos”, insistió.

Tal como publicó LA NACION , el templo tendrá unos 36,5 metros de altura y contará con dos edificios . En el centro habrá senderos parquizados y una enorme escultura de Jesucristo, una reproducción del “Christus” del artista danés Bertel Thorvaldsen , que aunque fue concebida originalmente para una iglesia cristiana, la comunidad mormona adoptó como uno de sus símbolos distintivos.

Según lo que puede verse en los planos, en el predio se construirán dos edificios. Uno, sobre la calle Viamonte, estaría destinado al uso de oficinas. El otro será el templo propiamente dicho, sobre la avenida Córdoba, esquina Reconquista. Entre los inmuebles que hoy existen en la manzana –entre ellos, el Monasterio de Santa Catalina– y el lugar de culto se desplegará un gran espacio verde de acceso público.

Ese parque se conectará con un jardín ubicado en medio de los dos edificios pertenecientes la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días . Internamente, el espacio verde contaría con canteros y senderos que permitirán cruzar desde Córdoba hasta Viamonte por mitad de la manzana.

El proyecto contempla unos 14.478,64 m² destinados al templo y al edificio complementario de oficinas y funciones de apoyo, además de 15.378,27 m² de subsuelos destinados a estacionamiento, áreas técnicas y equipamiento.

Fuente: La Nación