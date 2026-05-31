Valeria Mazza mostró la sorpresa que organizó para el cumpleaños de su hijo Balthazar en Madrid

Valeria Mazza hizo público el festejo de cumpleaños número 27 de su hijo Balthazar Gravier en Madrid. La exmodelo y conductora viajó a la capital española junto a su esposo Alejandro Gravier y el resto de sus tres hijos: Tiziano, Benicio y Taína . La familia le dio una sorpresa al joven y organizaron un almuerzo al aire libre para honrar una nueva etapa en su vida.

Balthazar se instaló en España luego de haber finalizado sus estudios en Ingeniería Industrial . Allí inició un nuevo emprendimiento inmobiliario y su propia empresa, por lo que se mantiene lejos de la escena pública , diferente al resto de su familia, en especial de sus hermanos menores, que tienen presencia destacada en el mundo de la moda, el arte y los deportes.

En esta ocasión, el clan Gravier-Mazza se encontró bajo el clima primaveral europeo. Junto con amigos de Balthazar dispusieron una mesa larga y degustaron diferentes platos; además, la exmodelo aprovechó y llevó el vino de su propia firma: Finca Valeria , la cual lanzó semanas atrás.

Mazza subió un carrusel de fotos que resume parte de la vida de su hijo, desde su infancia hasta la actualidad. Incluso, añadió un video en el que dejó entrever parte del festejo y las palabras que el cumpleañero pronunció. “Celebrando los 27 años de Balthazar. Que los cumplas muy feliz, Balthu” , escribió Valeria.

“Muchas gracias a todos por estar acá. Los quiero mucho y que continúe el festejo” , dijo el joven al levantar la copa con el vino de su madre, según se vio en el clip. Así insinuó un brindis con el resto de los invitados y, a posteriori, lo aplaudieron.

De esta manera, la familia se mostró unida y feliz. En particular, Mazza y Gravier, quienes tomaron la decisión de viajar a España para acompañar a su hijo en esta fecha especial, gesto que siempre destacó al clan para con el resto de los chicos, quienes siempre recibieron el apoyo de sus padres en cada proyecto que emprendieron.

Tiziano Gravier , de 24 años, es uno de los hijos más conocidos de la exmodelo y el empresario, debido a su profesión como corredor de esquí . Este año se volvió furor por su participación en representación de la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán , donde sus padres pasaron de ser figuras públicas a hinchas.

Por otro lado, Benicio Gravier tiene 21 años y debutó recientemente en la segunda temporada de la serie de HBO Max, Margarita . Fue la mismísima Cris Morena quien lo invitó a audicionar para la siguiente entrega de esta historia juvenil y, luego de haber sido aceptado, interpretó a un rockstar con acento italiano. Además, es quien replica los pasos de su madre, ya que desfiló para la firma Armani .

Taína Gravier , de 18 años, es también ávida para el mundo artístico. El año pasado se subió al escenario durante un show en Marbella y cantó junto a la banda de Erreway , compuesta por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. La joven aspira a continuar por este sendero y expandirse en el ámbito musical.

Fuente: La Nación