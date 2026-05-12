Uno por uno, quiénes son los 17 desaparecidos que fueron identificados en el centro clandestino La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo identificar los restos de 17 desaparecidos que habían sido encontrados recientemente en el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Este martes, en una conferencia de prensa, se revelaron los nombres de estas víctimas del terrorismo de Estado, que habían estado desaparecidas por casi 50 años. Y también se conocieron detalles de sus historias.

Estas 17 identidades se suman a otras 12 que ya se habían conocido a mediados de marzo . En ese sentido, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó en una conferencia de prensa que en total ya fueron identificadas 29 personas y sostuvo que las investigaciones continuarán.

"Hoy un desaparecido se transforma en una persona identificad ﻿ a . Eso es muy significativo", afirmó el magistrado en diálogo con el medio local Cadena 3, y remarcó la importancia de terminar "con esa secuela espantosa del terrorismo de Estado".

Los restos de estas 17 personas fueron hallados en la zona de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

Entre ellos, se encontraron los restos de tres matrimonios que habían sido secuestrados juntos y cuyos restos aparecieron en el mismo sector. Se trata de Ester Felipe y Luis Mónaco, Rosa Cristina Godoy y Carlos Cruspeire, y Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyochea.

🇦🇷 En conferencia de prensa, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó que fueron identificadas otras 17 personas desaparecidas, halladas en 2025 en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla. Sus nombres son: Carlos Cayetano Cruspeire, Edelmiro Cruz… pic.twitter.com/BbRvs2RADs

"Fueron secuestrados en sus casas, frente a sus hijos, y muy probablemente hayan corrido la misma suerte", señaló el juez federal, aunque indicó que esa coincidencia forma parte de las hipótesis que continúan investigándose.

Paula , hija de Luis y Ester, expresó: “Ir a la comisaría, golpear puertas, mandar cartas, presentar habeas corpus, dar testimonio donde sea. Resistir a la tristeza. Pelear por ser felices. Presentar querella una vez y otra y otra. Todo esto cabe dentro del verbo buscar”.

El EAAF también identificó a Graciela Doldán, Juan Carlos Navarro, Gilberto Lellin, Adrián Ferreyra, Marta Ledesma Vera de Comba, Víctor Díaz, Silvia del Valle Taborda, Edelmiro Bustos, Oscar Segura Reineri y Gustavo Torres . A pedido de la familia, no se dio a conocer el nombre de una de las personas identificadas.

Graciela Doldán fue compañera de militancia del exgobernador Juan Schiaretti e integraba espacios de militancia universitaria y política en Córdoba. "Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo", expresó Schiaretti en X.

Ernesto Ferreyra , hijo de uno de los desaparecidos identificados en La Perla, contó en Cadena 3 el largo proceso personal que atravesó hasta regresar a Córdoba y enfrentarse por primera vez al pasado de su familia.

Ferreyra vivió durante 25 años fuera del país, los últimos 18 en Alemania, donde formó su familia. Según explicó, fue un proceso terapéutico el que lo ayudó a volver sobre la historia de su padre desaparecido. "Yo no había podido enfrentar este dolor durante tantos años", expresó.

Hace un año decidió regresar a Córdoba junto a su esposa y su hijo. Relató que desde el balcón de su departamento podía ver el predio de La Perla y que sentía una conexión difícil de explicar.

Por su parte, Silvana Turner, arqueóloga del EAAF , indicó que "el trabajo sigue avanzando en el laboratorio y en el campo. Estamos con las muestras halladas el año pasado y recolectando nuevas. A medida que vayamos identificando personas iremos notificando a las familias".

Las tareas comenzaron en 2025 y permitieron recuperar restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante el terrorismo de Estado.

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante la última dictadura militar, bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 detenidos desaparecidos.

Las recientes identificaciones forman parte de un trabajo sostenido del EAAF junto con organismos de derechos humanos y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Gilberto Néstor Lellin D´Francesco : nació el 26 de febrero de 1949 en la ciudad de Salta. Fue secuestrado a los 27 años en la fábrica de la Ciudad de Córdoba en la que trabajaba y era delegado el 6 de septiembre de 1976.

Graciela María de los Milagros Doldán : nació el 19 de agosto de 1941 en la ciudad de Santa Fe. Abogada y militante peronista, fue secuestrada a los 34 añosde su casa del centro de la ciudad de Córdoba junto a su amiga Rosa Dory Maureen Kreiker y la hermana de Rosa que fue posteriormente liberada, el 26 de abril de 1976.

Juan Carlos Navarro Moyano: nació el 6 de septiembre de 1952, en Deán Funes, Córdoba. "Piturro", como le decían sus compañeros, fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública, cuando se dirigía a su trabajo en barrio San Jorge. Tenía 25 años.

Adrián José Ferreyra Rivero: nació el 17 de diciembre de 1953 en Chilecito, La Rioja. Fue secuestrado a los 32 años el 29 de marzo de 1976 junto a su esposa, que ese mismo día fue liberada. A los pocos días de su secuestro nació su hijo Ernesto.

Víctor Carlos Díaz Rinero : nació el 6 de febrero de 1942 en la ciudad de Córdoba. Padre de tres hijos, fue secuestrado el 2 de febrero de 1978 de la casa de fotografías donde trabajaba. Tenía 35 años.

Marta Susana Ledesma Vera de Comba: nació el 16 de agosto de 1947 en la ciudad de Córdoba. Fue secuestrada a los 28 años junto a su esposo Sergio Héctor Comba y sus dos hijos la noche del 10 de diciembre de 1975 de su casa en barrio Altamira.

Silvia Ester del Rosario Felipe: nació el 25 de marzo de 1950 en Córdoba y era psicóloga. Tenía 27 años cuando fue secuestrada la madrugada del 11 de enero de 1978 de la casa de sus padres en Villa María. Allí se encontraba también Paula, su hija de 25 días de vida, quien quedo al cuidado de sus abuelos. El mismo día fue secuestrada su pareja Luis Carlos Mónaco.

Luis Mónaco: nació el 9 de septiembre de 1947 en Córdoba. Trabajó como periodista, fotógrafo y camarógrafo. Tenia 30 años cuando fue secuestrado junto a su pareja Silvia Ester Felipe.

Silvia del Valle Taborda: nació el 2 de octubre de 1952 en Córdoba. Era operaria de una fábrica cuando desapareció la mañana del 11 de diciembre de 1975, a los 23 años.

Nélida Noemí Moreno de Goyochea: nació el 18 de mayo de 1945 en la ciudad de Córdoba y trabajaba como administrativa en la Policía de Córdoba. Fue secuestrada el 15 de agosto de 1977, a los 32 años, junto a su esposo, en su casa de calle Pringles en barrio General Paz, en presencia de sus pequeños hijos y vecinos.

José Luis Goyochea Escudero: nació el 9 de febrero de 1947, en la ciudad de La Rioja. Tenía 30 años cuando desapareció junto a su esposa Nélida Noemí Moreno, el 15 de agosto de 1977. Su hermana Adela Goyochea también fue secuestrada y desaparecida en La Rioja, el 20 de julio de 1976.

Gustavo Daniel Torres: nació el 11 de febrero de 1960 en la ciudad de Córdoba. Tenía sólo 16 años cuando fue secuestrado la madrugada del 11 de mayo de 1976 en su casa, en presencia de sus padres, hermanos y abuelos.

Edelmiro Cruz Bustos: nació el 16 de agosto de 1950 en la ciudad de Córdoba y trabajaba en la Legislatura de esa provincia. Fue secuestrado la madrugada del 23 de abril de 1976 de su casa en barrio Alto Alberdi, a los 25 años, en presencia de su familia. Un mes después de su secuestro nació su hija Andrea Luciana.

Oscar Segura Reineri: nació el 28 de noviembre de 1934 en San Fernando del Valle de Catamarca. Fue secuestrado la tarde del 20 de julio de 1976 de su taller de reparación de radios y televisores en barrio Alta Córdoba, a los 41 años.

Rosa Cristina Godoy de Cruspeire: nació el 5 de octubre de 1953 en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tenía 23 años cuando fue secuestrada en su casa de la ciudad de Córdoba, el 10 de septiembre de 1977, junto a su marido y en presencia de su pequeña hija, quien fue entregada a sus abuelos.

Carlos Cayetano Cruspeire: nació el 22 de diciembre de 1953 en Capital Federal. Tenía 22 años cuando fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en su lugar de trabajo y llevado a su domicilio donde fue secuestrada su mujer.

*Con información de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba

Fuente: Clarín