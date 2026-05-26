Una nueva encuesta midió para la elección 2027 de otra manera y Javier Milei llegó al 37,2%

Cuando falta más de un año para la próxima elección presidencial y ni siquiera está claro si habrá primarias obligatorias como instancia inicial, las consultoras indagan de diferentes maneras para tener un termómetro de los votos . Un nuevo estudio al que accedió Clarín esta semana evaluó la pelea de otro modo y el presidente Javier Milei llegó al 37,2% . La duda persiste: ¿le alcanza para ganar?

El trabajo es de Synopsis , una firma que nació como pata política de Ecolatina , la consultora económica que fundó el exministro Roberto Lavagna. Dirigida por el politólogo Lucas Romero , Synopsis presentó en estos días su último informe, con 1.585 casos relevados a nivel país entre el 12 al 15 de este mes y un margen de error de +/- 2,4%.

Clarín adelantó una parte del sondeo que, junto con otra encuesta de Opina Argentina , muestran un repunte del Presidente y el Gobierno en mayo y disparan otra pregunta : ¿lo peor ya pasó?

Este último interrogante incluye, claro, a lo electoral. El cambio de escenario para el oficialismo resultó abrupto: a fines de 2025 se analizaba si Milei podía conseguir la reelección en primera vuelta, sin balotaje; ahora, sencillamente se pregunta si podrá ganar.

Uno de los cambios respecto a la grieta anterior, que tenía a Cristina Kirchner de un lado y a Mauricio Macri del otro, es que la nueva polarización gira en torno a un solo protagonista : Javier Milei. Y con esa lógica, Synopsis hace un par de planteos.

El primero pide una definición, luego de analizar "el frente político" . Y queda con estos resultados:

- No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor : 29,3%.

- No me gusta del todo Milei y veo algo mejor : 8,2%.

Los resultados dejan indicios interesantes . El núcleo durísimo a favor de Milei es relativamente bajo ( menos de 13% ), pero supera el 40% por la falta de alternativas opositoras (se suma un 29 y pico de "no veo algo mejor").

Del otro lado, el núcleo duro de rechazo es claramente más alto (49,5%) y se estira hasta casi 60% con los que ven "algo mejor" a Milei. Aquí, claro, la incógnita es la fragmentación: por ahora, no hay un opositor que canalice el grueso del enojo/rechazo contra el Gobierno .

Después la encuesta avanza un poco más y pregunta directamente por el voto. De manera particular.

"Frente a una eventual elección presidencial, mi posición actual es que..."

- Milei porque no veo alternativa : 18,7%.

Aquí es donde Milei llega a los 37,2 puntos que se mencionan en el título y el arranque de la nota. Una mezcla de apoyo duro y los que no van alternativa.

El capítulo electoral del informe de Synopsis incluye dos planteos electorales más. Primero, con un interrogante general de cambio o continuidad del actual modelo; luego, con la clásica pregunta de intención de voto por espacio .

En el primer caso, un 33,8% se inclina por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país" , contra un 61,5% que prefiere "buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país" (4,7% "ns/nc").

En cuanto a la disputa por fuerza, el Peronismo le saca una leve ventaja a La Libertad Avanza (32,9% a 30,3%). Debajo se ubican: Izquierda 9,6%, PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y Ns/Nc 9,3%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín