Grieta entre opositores duros y aliados al Gobierno: se desinfla la ofensiva contra Adorni en el Congreso

A diferencia del año pasado, a los bloques opositores en el Congreso les cuesta coordinar e imponer iniciativas, en un escenario en el que el Gobierno avanza con su agenda aun con sus internas y dificultades a cuestas. Luego de dos intentos fallidos para activar el debate en Diputados para interpelar a Manuel Adorni, el peronismo y otros espacios pusieron en pausa esa ofensiva , a la espera de nuevas revelaciones que compliquen todavía más al jefe de Gabinete.

Primero con un apartamiento del reglamento y después con un pedido de sesión - pisado por el oficialismo -, los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros diputados con perfil opositor midieron fuerzas para mantener en la escena parlamentaria el crecimiento patrimonial, los viajes y los gastos de Adorni. Una votación reunió 124 votos, la segunda 111 . Para garantizar el inicio de una sesión y el arranque del tratamiento en comisión, se requieren al menos 129.

En ambos casos sin la expectativa de reunir el número necesario, los intentos opositores persiguieron a su vez el propósito de exponer a los diputados aliados al Gobierno a la incomodidad de dejar registrado el voto para bloquear el avance contra el jefe de Gabinete. “Para que quede claro quién es quién” , resumió uno de los más insistentes con la iniciativa. Del lado de La Libertad Avanza quedaron el PRO, radicales y espacios provinciales alineados con los gobernadores, entre ellos el peronista tucumano Osvaldo Jaldo.

“Hay dadores de gobernabilidad permanentes, dispuestos a cualquier cosa” , apuntó una espada legislativa del peronismo, del sector liderado por Cristina Kirchner. Esta semana, “corta” por el feriado del lunes, no presentarán pedido de sesión. “Vamos a insistir más adelante, veremos cuándo. Más allá de Adorni tenemos que ir con los temas de salud, eso es una verdadera emergencia, y otros como discapacitados ”, completó.

Ese enfoque de incluir en la ofensiva proyectos vinculados a las dificultades de la economía y otras áreas ya había generado diferencias entre el peronismo y el resto de los bloques opositores. Una primera convocatoria del socialista Esteban Paulón por Adorni no fue acompañada por Unión por la Patria , hasta que sumaron al temario la ampliación de licencias parentales y el restablecimiento del programa Remediar y la gratuidad de los medicamentos del PAMI.

Los opositores esperan que nuevas revelaciones sobre el jefe de Gabinete en la investigación judicial o un llamado a indagatoria antes de la feria reactiven la discusión y achiquen el margen de respaldo de los aliados al oficialismo. “Esta semana es corta y estamos lejos del número. Pero van a seguir saliendo cosas, como con las tarjetas de crédito y los contratistas. Hay que ver si pueden seguir bancando ”, desafió uno de los críticos de Provincias Unidas.

Ese bloque es uno de los más heterogéneos en cuanto al posicionamiento con el Gobierno. En la última sesión, los diputados cordobeses y los santafesinos se plegaron a Unión por la Patria en la búsqueda de mover los proyectos que rechaza el oficialismo y también para votar en contra de la reforma del régimen de subsidios en zonas frías.

Referentes de la oposición dura aguardan con cierta expectativa que esa postura se profundice en el segundo semestre , a medida que se acerque el proceso electoral del año próximo. Otros le bajan el tono y lo atribuyen a la dinámica de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. De cualquier modo el Mundial de fútbol aparece como una posible bisagra en el período parlamentario.

El campeonato generará un freno a la actividad legislativa, aunque no total y los opositores -atentos al fixture de Argentina- estiman que podrían pedir una sesión para mediados de junio, en consonancia con los primeros partidos. El oficialismo procurará poner en debate el acuerdo de patentes exigido por Estados Unidos y otros proyectos del Ejecutivo , como la ley de lobby, el Súper RIGI y la inviolabilidad de la propiedad privada, en caso de aprobarse en el Senado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín