La encrucijada de Bullrich frente al destrato de Karina y el gesto de Milei a Santiago Caputo

"No está Patricia", fue el primer comentario que se escuchó en varias redacciones cuando a las 10 de la mañana de un lunes desapacible se mostró el ingreso de Javier Milei y su gabinete a la Catedral metropolitana para escuchar el discurso del arzobispo porteño Jorge García Cuerva.

Patricia estaba, pero en ningún momento la cuidadosa transmisión oficial mostró durante el Tedeum a la jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza. No fue casual el ninguneo a Bullrich, que después se extendió cuando tampoco se la vio en el Cabildo y que se buscó disimular en el balcón de la Casa Rosada, entremezclada con Milei y otros funcionarios del gabinete.

Bullrich atraviesa desde hace semanas momentos críticos dentro del Gobierno . Se plantó cuando criticó abiertamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni por las innumerables inconsistencias en su declaración jurada, la cual le pidió adelantar. Pero su fastidio con los libertarios va más allá: se siente vaciada de poder y destratada por la hermanísima presidencial, Karina Milei.

Si bien por ahora sigue siendo parte de la mesa política y de las reuniones de gabinete, la principal espada legislativa que tiene el Gobierno en la Cámara alta resignó todo el peso que tenía cuando era ministra de Seguridad , hasta diciembre de 2025. Su perfil personalista no cae bien dentro del mileísmo y se lo están haciendo sentir con gestos que, también por ahora, ella tolera.

Bullrich no disimula en conversaciones en privado que su prioridad es ser candidata a nivel nacional y que una posible postulación a la jefatura de Gobierno no la convence, más allá de aparecer bien perfilada para competir por el cargo contra Jorge Macri.

Ante ese escenario y la caída en desgracia de Adorni, por eso, en el Gobierno ya barajan otros nombres más "leales", como Sandra Pettovello, Luis Caputo o Federico Sturzenegger, todos sin experiencia electoral pero que podrían ser respaldados en una elección por la figura predominante de Milei.

Mientras tanto, Bullrich evita confrontar. No le sirve pelearse con los Milei o propiciar una crisis de la cual podría ser vista como responsable por la misma opinión pública que hoy la observa como una de las dirigentes con mejor imagen positiva.

Sobre el desplante en el Cabildo, asegura qu e nunca se enteró que había que ir, que se quedó saludando gente en la Plaza de Mayo y que no se quiso meter en un lugar en el que, entendió, no le correspondía estar. "No fue algo que le hicieron con mala onda", soltaron cerca suyo, en contraste con otro allegado que temprano había asegurado que le habían impedido el ingreso.

Sí estuvo en la reunión de Gabinete , poco más de dos semanas después de que Milei, en el encuentro anterior, la retara por haberlo interrumpido mientras hablaba. Esta vez ni siquiera se escuchó la voz de la senadora , que siguió el análisis bien teórico que el Presidente hizo acerca del modelo económico. No es el momento que más le fascina a Bullrich. Prefiere las reuniones de mesa política, donde hablan de temas más llanos y de coyuntura.

Como contraste a Bullrich, el Tedeum revitalizó a Santiago Caputo , el asesor presidencial que por primera vez fue parte de la ceremonia por invitación del propio Presidente y como un mensaje para apaciguar la interna con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, desatada en la última semana en las redes. Pra contribuir con eso, este lunes se saludó con Lule Menem en plena Plaza y se dejó fotografiar con él, ambos sonrientes.

Pareció disfrutar el momento Caputo, más "Peaky Blinder" que nunca , con un look casi idéntico al de Thomas Shelby, el personaje central de la serie británica que encarna el acto Cillian Murphy. Se lo vio caminando detrás de Adorni y cerca de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy. Se sacó la boina y el sobretodo solo cuando se sentó en uno de los asientos dentro de la Catedral.

La imagen más fuerte, no obstante, se dio en el balcón, cuando junto a Karina y Javier Milei quedaron juntos y fueron retratados en fotos como en los no tan viejos tiempos, cuando se los mencionaba como el "Triángulo de Hierro" y la interna no estaba tan viva. Todo un mensaje, de los que le gusta transmitir al influyente consejero presidencial, que viene activo en sus redes.

Más allá de los posteos en X propios de la interna con los Menem, hubo varias publicaciones en los últimos días que revelan que el Peaky Blinder Caputo elige dar mensajes a través de reflexiones o citas sobre series o películas . La última, el domingo, realzó la figura de Jon Snow, el personaje central de Game of Thrones.

"Siempre debe ponderarse la actitud con la que el personaje afronta los problemas que tiene por delante. Dicho de otro modo, los valores o principios sobre los que decide actuar. Por eso el mejor personaje de GoT es Jon Snow. Actúa guiado por el honor, el deber, la moral y los principios que han hecho grande Occidente" , posteó, en un mensaje al que varios le siguen buscando un traslado directo a la actualidad política del Gobierno.

Fuente: Clarín