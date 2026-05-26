Advertencia por la niebla: fuerte reducción de la visibilidad en la Ciudad, Buenos Aires y otras cuatro provincias

Una densa niebla afecta este martes 26 de mayo la Ciudad de Buenos Aires, buena parte del territorio bonaerense y se extiende también por otras cuatro provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por la reducción de la visibilidad que provoca este fenómeno , que de acuerdo al pronóstico oficial del clima se repetirá también mañana.

La advertencia por niebla, que en los mapas del SMN se marca con un color violeta, anticipa "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

Este martes estos fenómenos se extienden por toda la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y una extensa porción de la Provincia de Buenos Aires , que va desde Miramar al sur y Ramallo al norte y se expande hasta el centro por Olavarría, Azul, Bolívar, Junín, Lincoln y Carlos Tejedor, entre otras localidades.

Desde la madrugada, la visibilidad estuvo reducida a sólo 3 kilómetros en la Ciudad de Buenos Aires , cuando habitualmente es de 10 kilómetros, mientras que hubo demoras en los vuelos en el aeropuerto de Ezeiza.

Fuente: Clarín