Crimen del peluquero en Recoleta: por qué no le dieron perpetua al asesino y cuándo podrá salir libre

Los tres jueces no tuvieron dudas: el disparo que ejecutó el colorista Luis Abel Guzmán (45) y que mató a Germán Gabriel Medina (33) fue intencional. Sin embargo, descartaron que el imputado haya actuado con alevosía al considerar que la víctima tuvo “escasas oportunidades de defensa” antes de recibir el balazo mortal.

Esto se desprende de los argumentos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24, integrado por Javier de la Fuente, Marcelo Alvero y Maximiliano Dialeva Balmaceda, quienes fijaron una pena de 20 años de cárcel para Guzmán por el homicidio de Medina, cometido en marzo de 2024 en la peluquería Verdini, en Recoleta.

En sus alegatos finales, tanto la fiscalía general, a cargo de la fiscal Ana Helena Díaz Cano, como la querella, en manos del abogado Juan Manuel Dragani, habían solicitado la condena a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por alevosía ", al considerar que el asesino se aprovechó del estado de indefensión de la víctima.

Sobre este punto, el juez De la Fuente, presidente del tribunal, consideró que Medina tuvo “escasas o incluso mínimas posibilidades reales de defensa” frente al ataque de Guzmán, por lo que no se enmarcó en un agravante del homicidio.

“La propia dinámica del hecho demuestra que el arma fue exhibida previamente , que existieron amenazas verbales explícitas y que el imputado dirigía la conducta de quienes estaban presentes. La situación de sometimiento y temor derivó del poder intimidatorio inherente al arma de fuego y no de un mecanismo específicamente orientado a asegurar una indefensión absoluta en los términos requeridos por la agravante de alevosía.”, expresó el juez en el fallo de 95 páginas al que tuvo acceso Clarín .

Tras conocerse la sentencia, Dragani, abogado de la familia de Medina, adelantó a Clarín que apelará la decisión de los jueces.

" Esperábamos por lo menos 30 años de pena. Que se pueda apelar para que se consigan todos los años que faltan, porque Germán no va a volver", dijo, por su parte, Marina, la hermana de la víctima.

El 20 de marzo del 2024, dentro de la peluquería Verdini, ubicada sobre la calle Beruti al 3000 de Recoleta, propiedad de Facundo Verdini (43), Guzmán sacó un arma y disparó sobre Medina.

Junto a ellos estaban dos compañeros de trabajo y el propio Verdini, quien escapó hacia interior del local para encerrarse en el baño. Todo el hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio. El tirador huyó de la escena del crimen.

En su declaración en la primera audiencia del juicio , Guzmán reconoció la autoría del hecho. Sostuvo que se “encegueció” y agregó que el motivo de su reacción fue una larga discusión con su jefe por el uso indebido de formol para tratamientos de clientas y una indemnización que era pospuesta por Verdini mes a mes.

“En cuanto a los motivos que desembocaron en el homicidio, la prueba producida durante el debate conduce de manera consistente a concluir que el hecho tuvo origen en los distintos conflictos laborales que Guzmán mantenía tanto con el dueño del comercio como con varios de sus compañeros de trabajo , particularmente con Germán Gabriel Medina”, detalló el fallo.

Para los jueces, el ataque fue intencional. “Esa selección del blanco, la dirección del arma, la distancia existente, la zona vital apuntada y la forma en que ejecutó el disparo permiten descartar cualquier hipótesis compatible con un disparo meramente imprudente, accidental o no querido ”, sostuvo De la Fuente.

Y aclaró que no se puede afirmar con seguridad que el ahora condenado planeó el ataque los días previos, pero que “existen elementos relevantes para afirmar que Guzmán había tomado, al menos durante esa jornada, la decisión de utilizar el arma de fuego dentro de la peluquería”.

Guzmán -que fue detenido el 29 de mayo de 2024 en una casa en Moreno- recién podrá recuperar la libertad el 28 de mayo de 2044 . Mientras tanto, la familia de Medina espera que el fallo se revierta y le den una pena más alta, de 30 años o perpetua.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín