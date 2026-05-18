Una nueva encuesta electoral midió un duelo clave para 2027: Milei vs. Bullrich vs. Macri

La interna abierta entre Patricia Bullrich y los Milei , y los últimos indicios de que Mauricio Macri podría ser candidato en 2027, corporizaron ahora en una nueva encuesta electoral . Se trata de un estudio nacional que midió y comparó a los tres referentes de la centroderecha.

El relevamiento es de Zuban Córdoba , la consultora que dirigen los analistas Paola Zuban y Gustavo Córdoba , y que suele trabajar más cerca de la oposición. También se convirtió, en estos dos años y pico de gestión libertaria, en la firma que muestra los números más críticos para el Gobierno .

Entre el 25 de abril y el 1 de mayo, la encuestadora hizo un trabajo de campo con 2.000 casos a nivel país y presentó los resultados con +/- 2,19%.

En la presentación del trabajo, Zuban Córdoba hace un análisis de la situación actual, para justificar su medición. Dice así:

"El circulo rojo de Argentina suele ser precoz con respecto a sus deseos. Se ilusiona rápido y se desenamora aún más rápido. No es ninguna novedad que el Fenómeno Milei está atravesando esa segunda etapa . Es lo que medimos en nuestros estudios y es también lo que se siente en la calle. La psicología suele estudiar bastante el fenómeno del desenamoramiento".

"Ante una ruptura amorosa el impulso de buscar nuevos horizontes es algo completamente humano, una forma de buscar estabilidad ante el vacío de una frustración. Se multiplicaron estas semanas las notas y especulaciones sobre la viabilidad de posibles candidaturas alternativas a las de Milei , al que le queda aún un año y medio de mandato a pesar de que la elite parece estar ya velándolo en vida".

"Los datos, sin embargo, no parecen abonar esa búsqueda. Ni Macri ni Bullrich logran pescar por fuera del espacio que ya consolidó Javier Milei. Sus representaciones trabajan Ni Macri ni Bullrich logran pescar por fuera del espacio que ya consolidó Javier Milei. Sus representaciones trabajan sobre los mismos segmentos sociales. Comparten techo y piso".

"Esto implica además otro problema: ¿Qué es lo que asegura que una profundización de la caída de Javier Milei no implique también desgaste para Patricia Bullrich y Mauricio Macri?. La precocidad de la discusión, incluso, atenta contra las mismas posibilidades de crecimiento de otras figuras. Las candidaturas tempranas suelen tener poco tiraje . Especialmente faltando tiempo para las elecciones".

"Ninguna candidatura resiste 16 meses de desgaste. La gran ausente de las discusiones de la elite parece ser la misma gente que decidirá el futuro del país. Se especula con candidaturas sin mencionar rumbos. 'Mileismo sin milei', parece ser el nuevo fetiche dominante . ¿Será algo atractivo para los argentinos? ¿O la profunda crisis económica habrá generado también un rechazo a ese concepto?".

Luego de este análisis, el estudio se mete con los datos duros. Y mide lo que se conoce como potencial electoral . ¿Cuánto es lo mínimo que sacarían Milei, Macri y Bullrich como candidatos presidenciales en 2027? ¿Y lo máximo? ¿Qué rechazo generan sus figuras?

Los tres terminan con cifras muy similares, como si compartieran realmente el mismo electorado. Números redondos: un apoyo en torno al 30% con un rechazo apenas por debajo del 60%. El resto no sabe o prefiere no contestar.

1) Javier Milei termina con el piso/voto seguro más alto : 18,7% . Si a eso se suma un voto probable del 12,7%, deriva en un techo de 31,4% . Lo combina con un rechazo de 57,2% , también el más elevado de los tres.

2) Patricia Bullrich tiene el techo más alto , 32,4% , un punto más que el Presidente. Pero parte de un piso más bajo (14,3%). Su rechazo/nunca la votaría se ubica en 56,4%.

3) Mauricio Macri queda apenas por debajo de Milei y Bullrich, con un potencial electoral de 30 puntos (9,9% voto seguro + 20,1% voto probable); más un rechazo de 56,8%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín