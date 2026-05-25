Una mujer denunció que fue estafada cuando intentó comprar figuritas del Mundial 2026 para su hermano

Una mujer de La Plata presentó una denuncia luego de ser estafada por 135 mil pesos al intentar comprar figuritas del álbum del Mundial 2026 para su hermano.

Todo ocurrió días atrás cuando el adolescente de 16 años le compartió un contacto de WhatsApp de un presunto comercio que promocionaba paquetes de figuritas con descuentos atractivos.

Confiada en la oferta, la mujer acordó la compra de una caja con 100 paquetes y realizó el pago mediante una transferencia desde una billetera virtual. La cuenta receptora del dinero estaba a nombre de otra persona.

Una vez enviado el comprobante de pago y el número de orden, los supuestos vendedores dejaron de responder a los mensajes . Ante la falta de respuestas, la víctima se dirigió a la dirección comercial que figuraba en el perfil utilizado para la venta.

Los empleados de un depósito le informaron que en ese lugar funcionaba otra empresa sin ninguna relación con la comercialización de figuritas del Mundial . Además, le comentaron que otras personas ya habían llegado con reclamos similares por el mismo contacto.

La denuncia fue radicada en las dependencias policiales correspondientes, donde investigan el caso como una estafa cometida a través de canales digitales. La afectada contó que utilizaron datos comerciales ficticios y perfiles falsos para captar compradores interesados en el álbum del Mundial.

El lanzamiento del álbum del Mundial 2026 generó gran expectativa en la Argentina, pero también abrió la puerta a distintas irregularidades. Los precios del producto alcanzaron valores récord: e l álbum se vende a 15.000 pesos , mientras que c ada sobre con siete figuritas cuesta 2.000 pesos . Esta fuerte suba respecto de ediciones anteriores impulsó la búsqueda de ofertas y compras por fuera de los canales oficiales, lo que favoreció la aparición de estafas.

Fuente: TN