Una familia escuchó crujidos y logró escapar segundos antes del colapso de su vivienda

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Una vivienda se derrumbó en la mañana de este jueves 29 de mayo en la Avenida Tancredo Neves, en la ciudad brasileña de Governador Valadares. En el momento del colapso se encontraban en el lugar una mujer y sus tres hijos: un bebé de 10 meses, un niño de 10 años y un joven de 18.





Según informó el Cuerpo de Bomberos, la familia escuchó crujidos en las paredes y logró salir de la casa antes de que la estructura cediera por completo.





El derrumbe ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Personal de Defensa Civil trabajó en el lugar para aislar la zona, asistir a la familia y evaluar el riesgo de nuevos colapsos.





Las autoridades realizaron inspecciones con drones para detectar daños estructurales y posibles riesgos en las construcciones cercanas. Algunas viviendas presentaron grietas, rajaduras y señales de deterioro.





La vivienda derrumbada tenía aproximadamente 200 metros cuadrados y dos plantas, con un bar en la parte delantera y una residencia en el fondo. Además del inmueble donde vivía la familia, otras construcciones y un comercio también resultaron afectados.





La mujer relató que el derrumbe comenzó en la cocina y luego avanzó hacia otros ambientes de la casa. A pesar del susto, todos lograron salir a tiempo y no hubo heridos.





Defensa Civil señaló que los barrios Carapina y Nossa Senhora das Graças son considerados zonas de alto riesgo geológico, especialmente durante períodos de lluvias intensas debido a la inclinación del terreno y la ocupación del suelo.





La familia solo pudo rescatar un televisor y un teléfono celular, mientras que muebles y electrodomésticos quedaron bajo los escombros.





Los damnificados serán asistidos por la Secretaría Municipal de Asistencia Social y en las próximas horas un ingeniero realizará un informe técnico para evaluar el estado de las construcciones afectadas.