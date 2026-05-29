Qué significa que alguien te mire fijo a los ojos durante más de cinco segundos, según la psicología

Mirar fuerte a los ojos a otra persona es un gesto que suele generar interrogantes y es común que la gente se pregunte a qué se debe esa actitud, que algunas veces es malinterpretada. ¿Qué significa según la psicología?

La mirada es la primera forma de comunicación del ser humano. Los bebés establecen un vínculo afectivo con sus padres a través de los ojos y así se va desarrollando esa conexión emocional que da lugar a una especie de diálogo sin palabras.

Hoy en día, con el auge de las redes sociales y las vías de comunicación digital, la gente cada vez tiene menos charlas cara a cara, pero cuando se producen los gestos siguen teniendo el mismo impacto de siempre.

Por eso, cuando alguien mira fuerte a los ojos a otra persona está diciendo algo que trasciende a las palabras y según la psicología tiene un fuerte significado, que depende del contexto.

Para los expertos, si una persona mantiene el contacto visual durante un 40 a 60 por ciento de la conversación eso significa que está siendo honesta, segura y confiable. Por el contrario, si evita mirar a los ojos durante la mayor parte de la charla hay que sospechar de inseguridad, timidez o falsedad.

En la Universidad de Aberdeen los expertos en comunicación no verbal hicieron un estudio en el que concluyeron que el tiempo ideal de contacto visual se sitúa entre los 3 y los 5 segundos.

Según la psicología , si se mira a los ojos durante más tiempo puede haber un mensaje intimidante , de presión y sometimiento. En cambio, mirar por debajo de ese umbral revela una actitud evasiva e incómoda : esa persona tiene ganas de abandonar la charla.

Los científicos fueron más allá con su experimento e hicieron que dos personas desconocidas se miraran a los ojos durante dos minutos, en silencio . Concluido ese lapso, algunos afirmaron haberse sentido emocionalmente conectados e incluso atraídos en un plano romántico.

Sin embargo, en otros contextos el efecto puede ser diametralmente opuesto , porque mirar sin pestañear ni desviar la atención genera incomodidad o temor.

Esto se debe a que el cerebro humano interpreta la mirada sostenida y prolongada como una posible amenaza. La sensación se potencia si además se perciben gestos tensos, ceño fruncido o ausencia de expresividad gestual.

Es necesario hacer una distinción entre las culturas, porque mirar fuerte a los ojos tiene un significado en Europa y América y otro en regiones de Asia y África. Mientras que en el mundo occidental mirar a los ojos cuando se habla con una persona es señal de franqueza y amabilidad , los orientales pueden tomarlo como una afrenta o una falta de respeto.

En esos contextos culturales quien sostiene la mirada a los ojos puede ser visto como un insolente, especialmente si está hablando con una persona de más edad o mayor jerarquía social.

Existe la creencia popular de que alguien que no mira a los ojos cuando habla está mintiendo , pero no puede hacerse una definición tajante al respecto. Lo que dice la psicología es que mentir implica un alto nivel de carga cognitiva, por lo que algunas personas mantienen la mirada fija como forma de compensación o intento de persuasión.

Esto indica que no mirar a los ojos no siempre significa engaño y mirar intensamente no garantiza sinceridad . Los patrones existen y deben ser tenidos en cuenta, pero en el marco de un contexto general, en el que hay que analizar también otros gestos corporales. Para saber qué significa que alguien mire a los ojos intensamente a otra persona es necesario tomar en cuenta la película completa y no ver solo la foto.

Fuente: TN