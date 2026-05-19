Una causa por homicidio y las sospechas contra Cristian Graf: a un año del hallazgo que conmocionó a Coghlan

Un año atrás se produjo un hallazgo inesperado en el terreno donde antes había una casona, en la que había vivido por algún tiempo el cantante Gustavo Cerati : durante un trabajo de demolición, un albañil descubrió restos óseos que habían sido enterrados allí décadas atrás.

Los vecinos del barrio porteño de Coghlan no salían de la conmoción ante la noticia. Con el correr de los días y el avance de la investigación, se descubrió que la víctima era Diego Fernández Lima , un joven de 16 años que estaba desaparecido desde el 26 de julio de 1984.

A partir de ese momento, la evidencia reveló un crimen escalofriante.

El misterio de la desaparición de Diego Fernández Lima comenzó a revelarse el 20 de mayo de 2025 , cuando un grupo de albañiles encontró restos óseos enterrados a un metro de profundidad bajo el contrapiso de una vivienda en demolición en avenida Congreso al 3748, en el barrio de Coghlan.

Un reloj Seiko de los años 80 hallado junto al cuerpo fue fundamental para orientar la investigación, que el 6 de agosto confirmó mediante ADN que se trataba del joven desaparecido en 1984.

Según la reconstrucción del último día en que el adolescente de 16 años fue visto, ese 24 de julio volvió del colegio y almorzó con su madre. Luego, le dijo que iba a encontrarse con un amigo y le pidió plata para pagar el colectivo.

Más tarde, Diego se cruzó a un conocido en Villa Urquiza , en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, y lo saludó. Los investigadores establecieron que es la última persona que lo vio antes de que se perdiera su rastro.

Cerca de las 20:30, sus padres se preocuparon al ver que no volvía. Por eso, fueron a la entonces Comisaría N°39 de la Policía Federal para denunciar su desaparición. Sin embargo, el caso quedó asentado como una presunta “fuga de hogar” .

Su familia nunca dejó de luchar para localizarlo: repartieron folletos, golpearon puertas y difundieron su foto. Incluso su padre, Juan Benigno Fernández, inició su propia investigación, aunque trágicamente murió atropellado mientras lo buscaba.

El año pasado, después del hallazgo, los peritajes iniciales determinaron que Diego tuvo una muerte violenta y que su entierro se produjo de forma inmediata tras el fallecimiento.

Tras la identificación, el foco judicial se centró en Cristian Graf , excompañero de colegio de la víctima y residente de la propiedad al momento del crimen. Aunque el fiscal solicitó su indagatoria el 12 de agosto tras detectar contradicciones en sus relatos, el juez rechazó el pedido inicialmente por falta de pruebas .

Ante la presión del caso, Graf dio una entrevista a TN el 21 de agosto donde negó cualquier vínculo con el hecho y dijo que desconocía cómo habían llegado los restos al patio de su casa.

El proceso judicial entró en una etapa de definiciones un mes más tarde, en septiembre, cuando la Justicia ordenó una inspección exhaustiva del patio y finalmente citó a Graf a indagatoria.

Sin embargo, el 27 de octubre el juez dictó su sobreseimiento , argumentando que no existían pruebas directas suficientes para un procesamiento y que la acción penal había prescrito por el paso de casi cuatro décadas. Esta decisión generó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que junto a la fiscalía apeló la medida de inmediato.

La causa dio un giro significativo el 28 de noviembre, cuando la Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento de Graf y ordenó profundizar la investigación .

En esta nueva etapa, el testimonio de la exmujer del sospechoso, que fue en febrero de 2026, aportó detalles sobre antiguas reformas en la vivienda que podrían estar ligadas al ocultamiento .

A principios de mayo de este año, la causa, que ahora está caratulada como homicidio simple, avanzó con una nueva medida judicial: agentes de Gendarmería realizaron un allanamiento en la casa de Cristian Graf con el objetivo de buscar más restos óseos, prendas u otros elementos que pudieran aportar pruebas sobre el crimen de Diego Fernández Lima.

El procedimiento se llevó a cabo pocos días antes de que se cumpliera un año del hallazgo del cuerpo. Durante la inspección, los investigadores utilizaron un georradar para revisar el terreno y tomaron muestras que serán analizadas por los peritos .

El 12 de mayo, el juez Alberto Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, emitió una orden que impide a la familia Graf hacer modificaciones en el jardín de la propiedad en un plazo de 60 días .

La abogada de Cristian Graf, Érica Nyczypor, confirmó a TN que su cliente no está imputado en el expediente y que “está siendo investigado como el resto”. Sobre la medida de “no innovar”, explicó que se debe a mantener la zona a salvo en caso de que tengan que volver a inspeccionar.

En los últimos meses, la investigación de la causa se concentró principalmente en reconstruir las últimas horas de la víctima y la rutina de la familia Graf , ante la imposibilidad de contar con registros de cámaras de seguridad, rastros digitales en redes sociales o testigos directos. Esto podría contribuir a hallar algún indicio que ayude a comprender lo que sucedió en ese 26 de julio de 1984.

En diálogo con este medio, el abogado de la familia Fernández Lima, Tomás Brady , detalló que uno de los testimonios clave fue el de la primera esposa de Graf, Daniela Barreiro. La mujer declaró a fines de febrero y se mostró colaborativa con la fiscalía. Además, aportó nombres de algunos amigos de Cristian Graf. “ Eran pocos ”, remarcó el letrado.

Estos testigos declararon el martes pasado en una audiencia que se extendió por varias horas y contribuyeron con información al expediente.

Uno de los amigos que fue citado contó que Graf “nunca tocó el tema” del hallazgo de los restos en su propiedad y que percibió un “cambio” en su actitud hacia él .

El resto de los allegados sostuvieron que, en cuanto se enteraron de lo que había pasado, fueron a verlo para saber cómo estaba. Sin embargo, ante la pregunta sobre las acusaciones, la respuesta de Graf fue simple y acotada: “ No sé lo que pasó ”.

Por otra parte, los amigos del único señalado en la causa hasta ahora aportaron chats y conversaciones telefónicas que serán clave para seguir investigando los hechos.

Fuente: TN