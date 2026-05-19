Secuestraron armas en la previa de un acto sindical: apuntan contra un gremialista que había sido echado de su delegación

La Policía de Salta interceptó varios vehículos, entre ellos un colectivo, que se dirigían a un acto sindical de petroleros en General Güemes y que llevaban armas de fuego y blancas a bordo. En el operativo se secuestraron también municiones y elementos punzantes y once personas quedaron demoradas. Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntan contra un dirigente que había sido expulsado en octubre pasado.

El hecho inició a partir de una alerta por un posible enfrentamiento vinculado a la interna sindical en la previa de un encuentro gremial en General Güemes, en el que se realizaba la presentación de la agrupación Azul y Blanca del Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy . A partir de esa advertencia, se dispuso un operativo de seguridad y se apostaron una serie de controles preventivos antes de la entrada a la ciudad.

En el marco de esas tareas, la policía detuvo dos camionetas particulares provenientes de Mendoza en las que viajaban ocho personas que se dirigían al evento y que presuntamente serían sindicalistas. Al revisar los vehículos, los inspectores encontraron tres armas de fuego de distintos calibres, dos rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos y clavos de tipo “miguelito”.

En tanto, durante un control realizado en la zona de Río Las Pavas, los oficiales detuvieron un colectivo en el que viajaban 40 pasajeros provenientes del interior de Salta y Jujuy y que también se dirigían a la actividad gremial. Al revisar el interior del vehículo , los inspectores encontraron armas blancas y otras tres personas quedaron demoradas.

Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles denunciaron "un intento de amedrentamiento" por el que apuntaron contra dirigentes que responden a Gabriel Barroso, Secretario General del Sindicato de Petroleros de Cuyo, quien había sido expulsado de la Federación en octubre pasado.

Según indicaron desde la agrupación sindical, el motivo de la expulsión de Barroso estaría motivado por un bloqueo a la administración sindical y por su negativa a convocar elecciones internas.

“Lo que ocurrió en Salta es gravísimo. Acá no estamos hablando de una discusión gremial o de diferencias internas: estamos hablando de personas trasladándose a un acto sindical con armas y municiones. La rápida intervención de la Policía evitó una tragedia”, expresó Mario Lavia, secretario general de la Federación e integrante del Consejo Directivo de la CGT.

Desde la Federación ya presentaron una denuncia contra Barroso y también contra Sebastián Barrios , Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy. Los acusan de intentar romper el acto sindical “con toda violencia y ser los responsables de mandar a su gente armados para cumplir con su objetivo”.

El operativo estuvo coordinado por el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos; el subjefe Walter Toledo; y el director general de Seguridad, Luis Ríos.

Fuente: Clarín