Un viaje postergado a Italia, una noche de terror y el pedido desesperado de la mamá: cómo fueron las últimas horas del joven asesinado en Granadero Baigorria

El futuro planeado estaba cerca para Benjamín Scerra (19), así como también un triste final. Meses ahorrando peso por peso y días conversando con su mamá por videollamada, el sueño de vivir en Italia que una noche de distracción dejó trunco: tras una semana desaparecido, el cuerpo de Benjamín apareció descartado en un descampado de Granadero Baigorria, Santa Fe, con una veintena de puntazos. "Estaba esperando que lo viniera a buscar o que le mandara el pasaje", se lamentó Cintia Chaparro, su madre, en las últimas horas y pidió justicia.

La intriga por el paradero de Scerra terminó de una forma no sólo triste sino también brutal: su cuerpo fue encontrado en las últimas horas en un descampado de Granadero Baigorria, en el extrarradio de Rosario, Santa Fe, tapado con un chapón y regado de puñaladas que lo llevaron a la muerte. Veinte puntazos al menos; seis de ellos en el cuello, los más letales. Benjamín era buscado desde el viernes 8 de mayo, cuando salió de su casa para –se creía en un inicio– acompañar a un amigo y nunca regresó. En las últimas horas circuló un video de una cámara de seguridad que lo mostró caminando acompañado de dos hombres.

Trascendió que esos hombres son hermanos entre sí, y uno de ellos, menor de edad, ya fue detenido . Se presume que ambos hermanos tuvieron responsabilidad en el asesinato de Scerra, pero el que fue detenido no habría sido el autor del crimen, que sería conocido en la zona como "El Corto".

Pero hasta ese viernes 8 de mayo Benjamín planeaba su futuro lejos. No tanto temporal sino geográficamente, porque sus ahorros estaban llegando a lo necesario para poder mudarse a Italia, donde vive su madre, Cintia Chaparro. Mango tras mango, el joven de 19 años fue haciéndose a lo largo de los meses un colchón de dinero para costearse la vida en tierra italiana, que estaba a la espera de que su mamá viniera a buscarlo, o bien de que le enviara el pasaje de ida. Pero nada de eso llegó a ocurrir.

"Estaba esperando que lo viniera a buscar, o que le mandara el pasaje . Eso sucedería en los próximos meses, porque estábamos esperando que él terminara la escuela –lo que sucedió el año pasado– y que yo me acomodara en Italia", se lamentó Chaparro desde Baigorria. "Faltaba nomás que terminaran los trámites del pasaporte ", amplió.

La mujer llegó en las últimas horas a la ciudad santafesina para seguir de cerca la búsqueda intensiva de su hijo. "Yo me enteré por las redes, dado que mi hermana publicó una historia para comunicar que no lo encontraban. Vine lo antes posible, apenas conseguí pasaje" , contó. A poco de haber llegado a Baigorria, recibió la peor noticia.

"Hablábamos todos los días, incluso ese viernes. Me contó que estaba contento porque tenía un proyecto con su papá, Félix, porque ninguno de los dos tenía trabajo y habían conseguido recursos para llevar a cabo un emprendimiento", dijo antes de quebrarse en llanto en diálogo con la prensa local.

"Si alguien sabe o vio algo, que por favor lo diga, que no lo calle. Estamos desesperados ", pidió a la comunidad de Granadero Baigorria, una ciudad que quedó en vilo desde que se conoció el desenlace del caso.

El jueves a la noche, cuando se conoció el hallazgo del cuerpo de Scerra, se desplegó un operativo policial en unas viviendas precarias en las cercanías del lugar donde aparecieron los restos. La policía buscaba a un hombre apodado " El Corto" por la desaparición del joven. Hubo gritos, pedradas y un auto que terminó prendido fuego. Era una camioneta Renault Kangoo, propiedad de un hermano del buscado.

El Corto no pudo ser detenido. Creen que pudo haber escapado por unas islas aledañas al Paraná , a cuyas orillas se erige Baigorria. Un menor de edad, hermano suyo, quedó detenido tras los incidentes.

Los investigadores buscan dilucidar ahora si tanto El Corto como su hermano ahora detenido eran quienes acompañaban a Scerra durante la caminata nocturna que fue captada por una cámara de seguridad de una casa. Se trata de un recorte de poco más de medio minuto en el que se observa caminar a tres hombres el sábado 9 de mayo a las 00.57.

Lo que sucedió después es materia de investigación: Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto a El Corto. Esta versión señala que se dio una fuerte pelea entre ambos. El sospechoso, horas después, intentó vender pertenencias de Benjamín, como su ropa y su celular.

El fiscal de la ciudad de San Lorenzo Aquiles Balbis dio detalles de los primeros análisis hechos al cuerpo de Benjamín Scerra. Sostuvo que sus restos habrían sido descartados en el lugar.

"El cuerpo presenta signos de haber sido violentado. La muerte se produjo a partir de heridas de arma blanca. Fue colocado en el lugar . Apareció en el monte, tapado por algunas chapas y ramas", consideró el fiscal Balbis.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín