Un vecino escuchó llantos y salvó a un bebé que había sido abandonado entre dos muros de una vivienda

INTERNACIONALES

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado entre los muros de dos viviendas en la ciudad de Caaporã, en el litoral del estado de Paraíba, Brasil.

El hallazgo ocurrió luego de que un vecino escuchara un sonido similar al maullido de un gato proveniente del lugar. Tras alertar a las autoridades, personal del Samu y vecinos debieron romper parte de la pared para rescatar al niño.

El bebé todavía tenía el cordón umbilical y presentaba un cuadro de hipotermia y algunas lesiones en el cuerpo. Luego del rescate, fue trasladado en helicóptero al Hospital Edson Ramalho, en João Pessoa.

Según la investigación de la Policía Civil, el recién nacido habría sido arrojado al lugar por una adolescente de 17 años, quien ocultó el embarazo por temor a su familia.

Los investigadores encontraron rastros de sangre en distintos sectores de la vivienda y la joven confesó que dio a luz sola durante la madrugada, en un parto prematuro.

La adolescente quedó bajo intervención de la Justicia de la Infancia y la Juventud debido a su situación de vulnerabilidad social.