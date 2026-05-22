Rescataron a una perrita que quedó atrapada varios días dentro de una pared en una obra en construcción

INTERNACIONALES

Una perra comunitaria que había sido reportada como desaparecida fue encontrada con vida dentro de una vivienda en construcción en la ciudad de Guarapuava, en el estado de Paraná, Brasil.





El animal, llamado Pandora, era cuidado por vecinos de la zona y solía dormir dentro de la obra debido a que no tenía un hogar fijo. Según proteccionistas, llevaba desaparecida entre siete y diez días y su búsqueda había sido difundida en redes sociales.





El rescate ocurrió el último fin de semana luego de que vecinos escucharan llantos provenientes del interior de una pared. Ante la situación, decidieron romper parte de la estructura para intentar encontrar al animal.





Las imágenes del rescate mostraron que la perra había quedado atrapada en una especie de sótano cerrado, sin salida y sin piso instalado. Tras ser rescatada, vecinos le dieron agua y asistencia.





La Policía Civil de Paraná informó que abrirá una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y si la perra quedó encerrada por accidente o de manera intencional.





Hasta el momento no trascendió quiénes eran los responsables de la obra ni los trabajadores que participaron en la construcción.