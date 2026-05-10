Un taxi y un auto chocaron en Floresta: 3 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital

Un violento choque entre un taxi y un auto se registró esta mañana en las avenidas Gaona y Segurola, en Floresta . El accidente provocó el corte total de la intersección y dejó tres heridos que fueron trasladados con politraumatismos a los hospitales Álvarez y Vélez Sarsfield .

Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Polo, en el que viajaban dos personas , y una Chevrolet Spin sin pasajeros . A pesar del fuerte impacto, los integrantes de ambos vehículos bajaron por sus propios medios.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN