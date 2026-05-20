Un senador libertario acusó a Adorni de faltarle el respeto a Milei al demorar su declaración jurada: “Pasaron 70 días... ¿cómo vas a tener un país pendiente?”

Francisco Paoltroni , senador nacional por Formosa de La Libertad Avanza , intentó mantenerse lejos de las internas que atraviesan al Gobierno estos días, aunque lamentó que los escándalos que envuelven a Manuel Adorni "han tapado la agenda" y le pidió al jefe de Gabinete que presente su declaración jurada para dejar atrás el tema .

"Si yo hubiese sido Adorni y tengo un problema así, estoy tres noches sin dormir y presento la declaración jurada ", aseveró Paoltroni en una entrevista con Radio Continental.

Y consideró que es " una falta de respeto al Presidente , que le da todo el apoyo y la confianza, que se tome todo el tiempo del mundo para presentar la declaración jurada".

" Lamento mucho lo de Adorni . Ha tapado la agenda, han pasado cosas muy buenas en este tiempo pero lo de Adorni tapa todo ", expresó y volvió a arremeter contra el jefe de Gabinete: "Pasaron 70 días... ¿cómo vas a tener un país pendiente?".

En ese sentido, recordó que en la última apertura de la Asamblea Legislativa, "el Presidente fue contundente: la moral como política de Estado ".

Respecto de los recientes cruces entre otros integrantes del Gobierno, como el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de Diputados, Martín Menem, el senador marcó: "No participo de las internillas".

"Tengo como objetivo cambiar la historia de mi provincia, no me meto en estas cosas porque no me suman", agregó.

El ministro coordinador está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito , luego de que se conocieran en los últimos meses varios viajes y la compra de inmuebles por parte de Adorni.

En ese marco, hace dos semanas, el presidente Javier Milei lo defendió en una entrevista televisiva y aseguró que el jefe de Gabinete "tiene todo listo para presentar" la declaración jurada.

Este martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se hizo eco del tema durante una visita a la ciudad de Rosario. "Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni", sentenció la presidenta del Senado.

"Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto", agregó Villarruel.

En ese sentido, Paoltroni la cuestionó este miércoles y recordó que la Vicepresidenta viajó a Formosa el año pasado, mientras el gobernador Gildo Insfrán pedía juicio político para Milei.

"La defendía muchísimo a Villarruel hasta que fue a Formosa. Desde entonces, no ha vuelto a hablar", afirmó el senador y especuló que la titular de la cámara alta estaría estableciendo vínculos con el peronismo con vistas a una posible candidatura el año que viene.

Fuente: Clarín