Los tucumanos de Osvaldo Jaldo le dieron el quórum al Gobierno para bloquear la interpelación de Adorni

El Gobierno tendrá un respiro porque el oficialismo con ayuda de los bloques aliados y los espacios que responden a los gobernadores lograron el quórum en Diputados para arrancar con la sesión convocada para tratar la Ley de Hojarasca y la reforma del régimen de Zona Fría.

De esta manera, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, bloqueó una segunda sesión pedida por la oposición para tratar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que había sido convocada para las 11 de este miércoles.

Lo cierto es que el oficialismo sufrió hasta pocos minutos antes de levantarse la sesión ya que hasta las 10:20 no tenía los 129 legisladores que se requieren para el quórum para avanzar con el temario propuesto por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

A 5 minutos del tiempo límite (30 minutos de espera desde la hora convocada) ingresaron al recinto los 3 diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Se trata de Javier Noguera, Gladys Medina y Elia Fernández, quienes acompañaron la jugada del Gobierno.

El Gobierno también contó con el acompañamiento de los diputados que forman parte del bloque de Innovación Federal, el espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Rolando Figueroa (Neuquén) aportó su diputada y Carlos Sadir (Jujuy) volvió a dar uno de los dos legisladores.

La mendocina Lourdes Arrieta estuvo entre las diputadas que dieron quórum como también la bahiense Karina Banfi, entre las sorpresas de la jornada ya que su ciudad será una de las afectadas por la reforma del régimen de Zona Fría.

Aunque la sorpresa mayor la dieron los 3 diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil que no dieron número para el quórum a pesar de que el Gobierno le había hecho un guiño el miércoles cuando el ministro del Interior, Diego Santilli salió a buscar los votos que necesitaba ofreciendo el subsidio por zona cálida a las provincias amigas.

Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot se plantaron frente a la decisión de su gobernador, que pretendía que sus pupilos políticos se sentaran en sus bancas.

Lo cierto es que con el PRO, la UCR y algunos representantes de Provincias Unidas, el oficialismo juntó el quórum para debatir su temario con la Ley de Hojarasca que elimina unas 70 normas que quedaron obsoletas, y la reforma del régimen de Zona Fría.

De esta manera, el oficialismo bloqueó la sesión pedida por la oposición crítica que había sido convocada para el mismo día pero con una hora de diferencia para avanzar con los pedidos de informes y de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en relación a la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada previo a la sesión, la oposición dura había pedido que durante el debate del temario del oficialismo se haga un cuarto intermedio para ir con los temas pedidos para el segundo debate y que estaba concentrado en el pedido de interpelación de Adorni.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) llevó el planteo al recinto, pero al igual que en la reunión de labor, Martín Menem rechazó la propuesta y así le cerró el camino a la oposición dura.

"No queremos trampas, ni hacemos pendejadas; llegado el momento del horario de la sesión pedimos que se vote el cuarto intermedio para ver si podemos iniciar sesión. Posiblemente no tengamos número pero queremos intentarlo", reclamó Cecilia Moreau.

Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz salió a cruzar al kirchnerismo y le recordó que la sesión para pedir la interpelación de Adorni había sido pedida la semana pasada y "como no llegaban al quórum pidieron otra para el 20 cuando sabían que teníamos una prevista para el 20". "No hay ninguna mala fe, la única sesión es la que está iniciada", retrucó el libertario santafesino.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín