Abrieron una causa contra Karina Milei por la contratación en el estado de una amiga para tareas personales

La secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei , comenzó a ser investigada por la justicia penal para determinar si hubo delito en la contratación de una amiga personal que reconoció que cumple tareas para "cosas personales que requieren de alguien de mucha confianza" de la hermana del jefe de estado.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la fiscal federal Alejandra Mangano impulsó la investigación y pidió la primera medida de prueba: tener el expediente completo de la contratación de Andrea Juárez y su régimen de trabajo.

Juárez y Karina Milei se conocen desde la década del 90 y desde entonces son amigas en una relación de confianza que pocos tienen con la hermana del presidente Javier Milei . Juárez está contratada en el área de la propia Secretaría General de la Presidencia.

La diputada nacional Marcela Pagano , ex integrante de La Libertad Avanza y critica del gobierno nacional, denunció a Karina Milei por la contratación de Juárez por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.

La legisladora es la principal denunciante del gobierno: lo hizo por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , contra su hermano, Francisco Adorni , por el mismo delito, y contra Karina Milei por una licitación de 700 millones de pesos para jardinería en la quinta de Olivos y la Casa Rosada.

La denuncia la presentó en base a una investigación de el medio El Disenso. Pagano señaló que Juárez está contratada por al Secretaría General de la Presidencia en la modalidad "1303 – Personal Contratado SINEP" (Sistema Nacional de Empleo Público).

Pero alegó que en rigor no cumple funciones. Sostuvo que según los registros oficiales, Juárez fue solo dos veces a Casa Rosada : el 6 de marzo de 2025 y el 11 de agosto del mismo año. Los ingresos fueron autorizados por Karina Milei.

A eso sumó que la propia Juárez reconoció que no cumple funciones estatales. En un entrevista que le dio a la revista mexicana Gatopardo , la mujer dijo asiste a Karina Milei en temas personales y no institucionales o políticos. "Cosas personales que requieren de alguien de mucha confianza", señaló y aclaró que dio la entrevista en 2024 con autorización de la secretaria general.

"Tal declaración resulta incompatible con cualquier justificación funcional que legitime la percepción de un salario público, toda vez que las tareas de índole estrictamente personal y privada en beneficio de un funcionario público no constituyen una finalidad que el Estado pueda o deba sufragar con recursos del Tesoro Nacional", sostiene la denuncia.

Karina Milei y Juárez se conocieron en 1995 en la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde entonces son amigas. En la entrevista con Gatopardo, Juárez dijo que la mamá y el papá de Karina y Javier Milei -Alicia y Norberto- son como sus padres.

Ambas son apoderadas de La Libertad Avanza y la hermana de Juárez -Laura- trabaja en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El grado de confianza es tal que cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023 como presidente de la Nación, las hermanas Juárez estuvieron en el palco 15 del Congreso, reservado para Presidencia de la Nación. Lo compartieron con los padres del flamante jefe de estado.

La denuncia de Pagano quedó a radicada en el juzgado federal 3 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas . El magistrado delegó la causa en la fiscal Mangano, quien ya tuvo un expediente contra el gobierno por el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti , a Nueva York en el avión presidencial, que fue desestima.

La fiscal abrió una investigación por la contratación de Juárez. Como primera medida de prueba le solicitó al área de legales de la Secretaría General de la Presidencia el contrato de la mujer y un detalle de cómo es el régimen laboral que debe desempeñar.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín