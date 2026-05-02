“Un poco más de paz”: la reacción de la madre de Báez Sosa tras el fallo de la Corte contra el planteo de los rugbiers

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa (18) , aseguró sentir “un poco más de paz” y que "no fue en vano" el crimen de su hijo, cometido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, luego de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de desestimar un recurso presentado por la defensa de siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio.

“Siento que no tengo nada para festejar , siento que para mí la única cura es que mi hijo tocara la puerta, entrara y me diera un abrazo, pero sé que es algo imposible y que eso no va a llegar nunca”, dijo Graciela a Clarín en referencia a la decisión del máximo tribunal del país.

En febrero del 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por la comisión de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

Por su parte, para Blas Cinalli, Enzo Viollaz y Lucas Pertossi la pena fue 15 años de prisión por su carácter de partícipes secundarios.

Este jueves, la Corte Suprema desestimó recursos de queja planteados por las defensas de Comelli, Viollaz, Cinalli y los tres Pertossi que buscaban revertir las sentencias que impuso la Justicia bonaerense.

Según trascendió de fuentes judiciales, el recurso extraordinario presentado por el abogado defensor Hugo Tomei no se dirigía a una sentencia definitiva.

También, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz dieron por rechazado el recurso del abogado Francisco Oneto en representación de Thomsen, dado que los argumentos no cumplían con los requisitos formales propios de la competencia del tribunal.

La condena dictada por el TOC N° 1 de Dolores fue confirmada por al Tribunal de Casación bonaerense y está a la espera de que la Suprema Corte de la provincia resuelva los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa de los padres de Báez Sosa y de las propias defensas de los rugbiers.

Graciela confesó que al enterarse de la noticia tuvo una sensación extraña. “Por un lado siento que valió la pena cada lucha”, dijo y, por otro lado, señaló que el crimen de su hijo ”no será en vano”.

“ Siento un poco más de paz al saber que todos los que asesinaron a Fernando fueron condenados como realmente se merecen. Yo no quería ellos asesinaran a mi hijo, no quería eso para nuestra vida”, contó, en tono bajo, de sufrimiento.

Graciela y su esposo Silvino Báez fueron la cara del pedido de justicia por su hijo. Ellos agradecieron a todas las personas que los acompañan desde aquel 18 de enero del 2020. También destacaron el trabajo y apoyo fundamental de Fernando Burlando, Fabián Améndola y de todos los abogados de su estudio, quienes la representan en cada momento del proceso judicial, como también los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.

“Con él se fueron todas nuestras alegrías, estamos muertos con él. Nuestra vida se detuvo en el tiempo, no puede hablar de qué será el día de mañana, sino de lo que fue: un chico maravilloso que llevaba de tanta alegría nuestra casa, nuestro hogar. Eramos muy felices y eso es lo que extraño ahora. Quiero empezar a mi duelo. Cuesta decir que lo voy a dejar, que pueda volar y descansar en paz”, indicó.

Graciela recordó que un día antes de tomar conocimiento del fallo de la Corte Suprema soñó con su hijo, pero que hasta el momento no logró descifrar qué quiso decirle.

“Me siento con lágrimas en los ojos hablado de Fernando. Lo amaba. Lo quiero con toda mi alma, con la fuerza de mi corazón como toda madre”, finalizó, con los sentimientos a flor de piel.

Por su parte, Burlando dijo estar “satisfecho” por el fallo del máximo tribunal nacional: "Esa satisfacción no es por nosotros, es por los padres de Fernando y por el mismo Fernando. Es por ver que no ha sido en vano el esfuerzo enorme que ha hecho el equipo, gran equipo".

"Y es por el sistema judicial tantas veces criticado pero que debe enorgullecernos. Porque por cada funcionario que pueda tener algo cuestionable, hay muchísimos más que cumplen su labor con probidad y honestidad. Este fallo es Justicia en su más puro estado ”, expresó el abogado y agradeció principalmente a la prensa que acompañó a Graciela y Silvino durante varios años en su pedido de justicia.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín