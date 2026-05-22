Un nuevo indicio refuerza la idea de un acuerdo con Milei por US$5 millones para promover $LIBRA

Entre los elementos recuperados del teléfono del lobista Mauricio Novelli surgió una imagen con un texto borroso en el que, días antes del lanzamiento de la moneda $LIBRA , se describía un presunto acuerdo de 5 millones de dólares para condicionar la actuación del presidente Javier Milei en redes.

Un análisis técnico de aquella imagen, ordenado en abril por el fiscal Eduardo Taiano , determinó ahora que Novelli interactuó con aquel texto en una nota de su celular. Se trata de un nuevo indicio que refuerza la idea de un acuerdo con el presidente Javier Milei en la promoción de la moneda.

“Se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota –mediante apertura, edición o modificación– en los momentos registrados”, dice el informe judicial, que ya fue incorporado a la causa.

Sobre Novelli pesa la sospecha de haber oficiado de nexo entre Hayden Mark Davis , creador de la moneda $LIBRA , que acabó sospechada de estafa, y el presidente Javier Milei , que la promocionó en su cuenta de X.

El texto dentro de la imagen hallada en su teléfono, generada el 11 de febrero de 2025 —tres días antes del lanzamiento del activo—, describe las características de un presunto acuerdo monetario con Davis.

“ Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.“ dice la cabeza del texto, que continúa: “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto".

En el renglón de abajo dice: " $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis". Y por último: " $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina“.

De acuerdo con el nuevo informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal ( Datip ), la actividad del teléfono de Novelli indica que la imagen se generó de manera espontánea por el mismo sistema operativo cuando el usuario mantenía abierta y en primer plano la aplicación “Notas” del celular.

“Esta correlación permite inferir —señalan los expertos de la Datip— que las imágenes son generadas automáticamente por el sistema producto de la interacción del usuario con la aplicación de Notas en ese preciso momento”.

Los peritos destacaron también que “no existe evidencia técnica que permita confirmar que estas imágenes específicas hayan sido efectivamente remitidas o recibidas por los canales de comunicación analizados”, en referencia a WhatsApp, Facebook Messenger y otras plataformas.

Es uno de los puntos que el fiscal Taiano buscaba esclarecer sobre la imagen.

La información de la foto analizada por la Justicia hace juego con varios eventos que rodearon al lanzamiento del activo.

Los US$ 5 millones coinciden, por caso, con el monto total que Hayden Davis comenzó a mover desde sus cuentas virtuales el 30 de enero, día en el que el empresario se reunió con Milei y Novelli y el Presidente anunció en redes que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y criptoactivos.

Está probado por la Justicia que parte del dinero que Davis movió aquel día acabó su recorrido en cuentas virtuales que manejaban Novelli y Terrones Godoy . Se desconoce, en cambio, el destino de otra parte de ese dinero. Por ejemplo, ese 30 de enero un jubilado argentino recibió de Davis más de un millón de dólares virtuales, apenas 42 minutos después de que el presidente Milei hiciera el comunicado en X junto a Davis. El jubilado lo giró rápidamente a una tercera cuenta, cuyo propietario se desconoce.

También se desconoce a quién le giró Davis 499 mil dólares virtuales en el momento exacto en que comenzaba su reunión con el Presidente, a las 14 horas.

Otro capítulo en la trama $LIBRA son los 100 millones de dólares que Hayden Davis admitió tener bajo su control, como resultado de haber retirado los fondos del proyecto el mismo día de su lanzamiento, lo que precipitó el derrumbe de la moneda.

En una entrevista concedida a un influencer norteamericano, en la que calificó al proyecto $LIBRA como un “plan que salió miserablemente mal” , Davis justificó el retiro de los fondos al asegurar haber detectado a usuarios desconocidos haciendo compras masivas de la moneda segundos después del tuit de Milei.

Mencionó que su idea original era volver a inyectar ese dinero cuando Milei respaldara, una vez más, el proyecto en sus redes sociales. Eso se frustró, dijo Davis, cuando el Presidente borró su tuit y se distanció del proyecto.

En esa misma entrevista, Davis sostuvo que los involucrados en el proyecto eran “Mauricio” y “Manuel” del Tech Forum, en referencia a Novelli y Manuel Terrones Godoy, el otro protagonista local del lanzamiento.

Tras el colapso, el Presidente sostuvo que había actuado de buena fe y que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto.

Fuente: La Nación