Claudio “Chiqui” Tapia refuerza su vínculo con intendentes peronistas: pantallas gigantes en los municipios

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , se mostró con intendentes del peronismo, a tres semanas del inicio del Mundial y en medio de las investigaciones que enfrenta en la Justicia por denuncias de lavado de dinero.

Tapia tiene un cargo al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo encargado de la gestión y disposición final de los residuos del área metropolitana, gracias al apoyo de la provincia, que encabeza Axel Kicillof.

El motivo del encuentro fue la propuesta para instalar pantallas gigantes en los municipios a través del CEAMSE.

“Como en la previa de Qatar 2022 , compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, difundieron desde el organismo que encabeza Tapia. Y expresaron que comunicaban “con orgullo que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA”.

Estuvieron los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora), Eva Mieri (Quilmes), Lucas Ghi (Morón), Marisa Fassi (Cañuelas), Mariano Cascallares (Almirante Brown, en uso de licencia) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Tapia encuentra su mayor apoyo político en sectores del peronismo. Meses atrás, en medio de las denuncias, recibió a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Mantegazza , en un encuentro que quedó registrado en fotos y sirvió para que Tapia pudiera exhibir que cuenta con apoyo dentro del PJ , en momentos en que lo afecta una serie de revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de los fondos de la entidad rectora del fútbol. Tanto Granados como Mantegazza tienen vínculo con Tapia a través de la AFA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado ( Ceamse ), la empresa de disposición de residuos que Tapia también preside.

El jefe de la AFA preside la Ceamse por mandato del gobernador Kicillof, quien lo designó en la presidencia en 2024, luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , lo desplazó de la vicepresidencia en representación de la ciudad de Buenos Aires. Tapia había llegado a ese puesto directivo fruto de un antiguo acuerdo que habían tejido Horacio Rodríguez Larreta , Diego Santilli y Hugo Moyano (de quien Tapia fue yerno), en 2015. Es empleado de planta permanente en la Ceamse.

Granados y Mantegazza tienen vínculos con la AFA y con la Ceamse. En territorio de Granados está ubicado el predio de la entidad, denominado “Lionel Andrés Messi”, sede de entrenamiento de los seleccionados nacionales. En ese predio, tanto Granados (apodado “Gato”), como Mantegazza y otros intendentes, compartieron partidos de fútbol informales con Tapia.

Además, en Ezeiza está enclavado el club Tristán Suárez, que juega en la segunda categoría del fútbol argentino (Primera Nacional) y en el que la Municipalidad de Ezeiza tiene influencia decisiva. Gastón Granados y, antes, su padre y exintendente, Alejandro Granados , fueron presidentes del club.

En tanto, Mantegazza brinda apoyo desde el municipio al club Estrella del Sur, una institución joven (se fundó en 2005) cuyo estadio se llama “Claudio Tapia”. Estrella del Sur ascendió a Primera C en 2024, junto al club Camioneros, la entidad deportiva del sindicato de Hugo y Pablo Moyano. Mantegazza es uno de los fundadores de Estrella del Sur y fue su presidente. En la camiseta del club, uno de los principales sponsors es Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo , hombre cercano a Tapia investigado por presunto lavado de dinero.

Los distritos de Ezeiza y San Vicente son, además, clientes de la Ceamse. Depositan sus residuos en los predios de la empresa que preside Tapia, por lo que los municipios pagan mensualmente. En Ezeiza está uno de esos complejos ambientales. En ese predio se procesan 12.332 toneladas de residuos en promedio por mes, según información de la Ceamse.

Fuente: La Nación