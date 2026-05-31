Un nuevo estudio cambia lo que sabíamos sobre los pingüinos de Magallanes en la costa argentina

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un trabajo liderado por científicas de San Antonio Oeste concluyó que, a escala nacional, el pingüino de Magallanes presenta una población estable con una tendencia positiva a largo plazo .

Tras advertir que hay 1,34 millones de parejas activas y que la especie tiene un incremento anual promedio cercano al 2%, los expertos demostraron que lo que ocurre en colonias emblemáticas como las de Punta Tombo (Chubut), donde se observa un retroceso en la población de pingüinos, no aplica a todo el país. El estudio fue publicado en la revista Nature .

“ Nosotros empezamos a trabajar con esta especie en el Parque Nacional Islote Lobos en 2022 y si bien es una especie muy conocida y estudiada en la Argentina, al profundizar en la bibliografía me encontré con que la información poblacional era muy dispersa. Hay muchos trabajos realizados sobre las colonias más representativas como Punta Tombo, que es una colonia que está en retroceso y la sensación que había era que esa era la tendencia a nivel nacional”, indicó Jésica Hombre, becaria cofinanciada del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (Cimas) y la Administración de Parques Nacionales.

La investigadora y su equipo estudiaron 65 colonias reproductivas desde la provincia de Río Negro hasta Tierra del Fuego incluyendo también las Islas Malvinas para actualizar datos y calcular tendencias y abundancia para las últimas tres décadas. El objetivo era realizar un exhaustivo relevamiento de las colonias reproductoras a lo largo de toda la costa argentina, para tener un panorama completo del estado poblacional de los pingüinos de Magallanes ( Spheniscus magellanicus ).

Además de obtener datos de campo propios, los expertos recopilaron literatura científica, informes técnicos, tesis, documentos de monitoreo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Luego de concluir que la especie presenta una población globalmente estable con una tendencia positiva a largo plazo y un incremento anual promedio cercano al 2%, Hombre aseguró: “Esperábamos estos resultados porque la mayoría de los estudios generalmente se venían haciendo sobre colonias muy representativas como Punta Tombo, entre otras, y siempre con esta impresión de que la población o la especie estaba en retroceso, pero para nosotros no era tan así. Trabajando en las últimas temporadas en la colonia de Islote Lobos, veíamos que su población aumentó mucho desde su establecimiento, con una buena tasa de crecimiento ”.

Los investigadores también observaron una redistribución de pingüinos entre colonias, lo que indica una dinámica metapoblacional: “Lo que ocurre en una región no siempre representa lo que pasa en toda la costa. Hay colonias nuevas que son pequeñas y tienen buena tasa de crecimiento y hay colonias que están decreciendo, pero son metapoblaciones, es decir, que no son animales que estén quietos y relegados únicamente a una colonia. Con este trabajo demostramos que hay un flujo entre áreas ”. De hecho, en las últimas décadas, el pingüino de Magallanes amplió su distribución reproductiva hacia el norte y la colonia de Islote Lobos es la más septentrional del país .

Desde el Centro Nacional Patagónico (Cenpat) subrayaron que, al tratarse de una investigación a nivel nacional, el estudio puede aportar significativamente a una mirada mucho más amplia para la toma de decisiones respecto a la conservación de la especie.

“ Si solo miramos unas pocas colonias podemos sacar conclusiones parciales y erróneas . En cambio, al analizar toda la costa, podemos identificar cuáles están disminuyendo, cuáles están creciendo, cuáles necesitan mayor monitoreo y qué sectores pueden ser prioritarios para conservación, o sea, dónde poner el foco”, afirmó Hombre.

Y continuó: “Como el pingüino de Magallanes es un ave costera colonial y muy vinculada con el ambiente marino, se considera una especie centinela . La tendencia poblacional y sus variaciones pueden marcar cambios en el ecosistema, en la disponibilidad de alimentos, en las condiciones del mar y también en las actividades antrópicas”.

Del equipo también participaron Magdalena Arias y Raúl Alberto González del Cimas; Enrique Crespo, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet) y Mauro Carrasco, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut.

Fuente: La Nación