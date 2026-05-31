MADARIAGA: Desde mañana habrá pediatría en todos los CAPS de la ciudad

MADARIAGA





Desde el próximo lunes, el servicio de pediatría estará disponible en los CAPS de todos los barrios cuatro días por semana, una medida que permitirá acercar aún más la atención médica a las familias de General Madariaga.





Gracias a esta ampliación, muchos vecinos podrán realizar controles y consultas pediátricas sin necesidad de trasladarse hasta el Hospital Municipal, accediendo a la atención de sus hijos más cerca de sus hogares.





La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el municipio para fortalecer la salud pública y garantizar una mejor cobertura en los distintos barrios de la ciudad.





“Sin importar las dificultades, la salud siempre seguirá siendo una prioridad para nuestra gestión”, destacaron desde el Ejecutivo local.