Un muerto en la autopista tras un choque entre una moto y un camión: caos de tránsito

Un hombre murió este martes tras chocar con su moto contra la parte trasera de un camión en la Autopista 9 de Julio Sur, entre la avenida Uriarte y California, sentido a la provincia de Buenos Aires, lo que trajo una importante congestión en la traza en el horario del regreso.

Según fuentes policiales, la víctima de 35 años chocó contra la parte trasera de un camión que se encontraba detenido sobre la banquina de la autopista por haber sufrido un desperfecto mecánico a la altura del barrio porteño de Barracas.

Además, el SAME atendió a dos hombres de 42 y 43 años sin necesidad de traslado.

Pasadas las 16:30, el motociclista se encontró a la altura de la subida de Suárez de la Autopista 9 de Julio Sur con el camión detenido en la banquina y no pudo evitar el impacto, quedando gravemente herido.

El camión se había detenido en el lugar producto de un desperfecto en un neumático y sus dos ocupantes se encontraban tratando de solucionar el inconveniente para continuar con la marcha.

El accidente hizo que de inmediato se diera la alerta al 911 y lleguen al lugar personal de la autopista y de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad.

Al ver la gravedad del hecho, los agentes solicitaron la presencia del SAME aéreo , que al arribar confirmó la muerte del motociclista.

Se aplicó el protocolo forense y se cercó la zona para el trabajo de la Policía Científica.

De este modo, quedaron solo dos carriles habilitados sentido a Avellaneda, en un horario clave para el regreso y teniendo en cuenta que ocurrió en la previa del partido de Boca Juniors con Cruzeiro , por Copa Libertadores, porque es una clásica arteria que utilizan los hinchas para llegar del Centro a La Bombonera.

Fuente: Clarín