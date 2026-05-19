El público decide quién gana: así funciona Red Bull Dance Your Style, el torneo de baile con música sorpresa

Puede sonar cuarteto, trap, pop, folklore o un clásico internacional. No hay coreografías preparadas ni tiempo para pensar demasiado: hay que improvisar. Y además de bailar, conectar con la gente. Así funciona Red Bull Dance Your Style , la competencia de freestyle dance más importante del mundo, que este fin de semana coronó a un nuevo campeón argentino.

Ante más de 1.300 personas y con entradas agotadas en Deseo Club, 16 dancers de distintos puntos del país participaron de la Final Nacional del certamen, en el que el público es el único jurado. Las batallas fueron uno contra uno y se definieron exclusivamente por la reacción y la votación de los asistentes en vivo.

Los participantes de esta edición fueron Mortem, Zai Forte, Naza Oliva, Dualiti, Antares, Tynaz, Pacifi, Membri, Loudy, Chipita, Bensha, Spcha, Isak, Lil French, Male DPH y Octopluuus . Por primera vez, cuatro de estos lugares se definieron a través de una clasificatoria abierta y con más de 120 aspirantes realizada el día anterior, que agotó sus inscripciones en apenas diez minutos.

A diferencia de otras competencias, no hay un único estilo habilitado : pueden convivir géneros y lenguajes completamente distintos, desde popping y locking hasta krump, waacking o hip hop.

Cada batalla enfrenta a dos dancers ubicados en una esquina roja y otra azul. El cruce se divide en dos o tres rondas de 60 segundos cada una por participante, donde cada uno debe responder corporalmente a las pistas que selecciona el DJ en vivo. Cuando termina cada cruce, el público levanta una tarjeta con el color del competidor que quiere que avance a la siguiente ronda.

El gran ganador de la noche fue Pacifi , bailarín santiagueño que se quedó con la tercera edición argentina del evento tras superar a Tynaz, Dualiti y Lil French en su camino hacia la final. En la definición derrotó a Isak luego de una batalla de tres rondas y se ganó un lugar en la Final Internacional de Red Bull Dance Your Style , que se realizará el 24 de octubre en Zúrich, Suiza.

El diferencial del formato está justamente en lo impredecible . Los participantes no saben qué canción va a sonar y deben adaptarse en tiempo real a géneros completamente distintos. En esta edición hubo desde canciones de Lali, Charly García y Soledad Pastorutti hasta hits de Justin Bieber, Britney Spears, Backstreet Boys y J Balvin .

La competencia nació en 2018 y ya tuvo ediciones en más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, España y Países Bajos, donde se convirtió en un fenómeno de la cultura urbana y las redes sociales.

Fuente: Clarín