Un elefante marino cortó una calle en Ensenada y causó conmoción entre los vecinos

Los vecinos de la Isla Santiago , parte del partido de Ensenada, fueron sorprendidos este martes por la aparición de un elefante marino en una de sus calles. La inusual presencia fue grabada y el video terminó viralizándose.

De acuerdo con los medios locales, el animal habría subido a tierra desde la costa del Río de la Plata para descansar y ya había sido localizado el día anterior.

Sin embargo, su presencia terminó generando conmoción para un grupo de personas, ya que lo encontraron bloqueando el tráfico.

Una vez dieron aviso de la situación, personal de Fauna de Fundación Temaiken se movilizó para contener al animal.

En ese momento, uno de los presentes grabó el video que circula por las redes sociales.

En el corto se ve al espécimen apoyado contra la camioneta de la asociación animalista . La comparación con el vehículo mostró su gran tamaño.

Mientras los especialistas trabajaban para contenerlo, el animal respondió con una actitud violenta.

Sin embargo, se notificó que los expertos lograron apaciguarlo y la situación fue controlada. Para esto, se instaló una carpa a su alrededor para evitar que vuelva a bloquear alguna calle.

Esta carpa está unida a un camión modificado para trasladar animales de gran tamaño y esperaban que el elefante marino se subiese al vehículo de forma voluntaria para luego destinarlo a su hábitat natural.

Fuente: Clarín