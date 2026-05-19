La psicología dice que las personas que llegan a los 50 años sin cumplir sus metas sufren un cambio emocional

Al cumplir 50 años , muchas personas deciden hacer un balance acerca de su vida y analizan las metas que ya cumplieron y las que aún restan cumplir. Aunque algunos pueden sentirse orgullosos del camino recorrido, a otros les genera frustración ver que no alcanzaron los objetivos que se habían planteado .

Para la psicología, comparar el presente con las expectativas que se tenían años atrás y ver que uno no está en el punto deseado puede generar ansiedad y frustración .

Además, ese contraste entre la realidad y lo imaginado también puede despertar dudas sobre las decisiones tomadas a lo largo de la vida.

Este impacto emocional puede manifestarse de distintas maneras en las personas:

Sin embargo, aunque puede parecer difícil, este momento también puede ser un punto de partida para reorganizar prioridades y valorar nuevos objetivos, en lugar de lamentarse por aquello que no se logró.

Es fundamental no interpretar un mal balance como un fracaso definitivo . Por el contrario, puede funcionar como una señal de alerta para revisar aquellos aspectos que todavía se pueden modificar.

Según la psicología, es una etapa que puede ser aprovechada para tomar decisiones más conscientes , cambiar hábitos y comenzar proyectos nuevos para poner nuevas metas de cara al futuro.

Fuente: TN