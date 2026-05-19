Un ladrón que había robado una moto en La Plata fue asesinado a tiros: investigan si se trató de un ajuste de cuentas

Un delincuente que robó una moto fue asesinado a tiros en Villa Ponsati, en La Plata, y por el caso ya hay dos detenidos tras una serie de allanamientos.

El hecho ocurrió en la calle 122 y 613, donde oficiales de la Comisaría 16ta llegaron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego. Al llegar, encontraron a Gustavo Ariel Areco, de 28 años, tendido en el patio trasero de una vivienda con graves lesiones en el pecho. Los investigadores tienen como principal hipótesis que se trató de un ajuste de cuentas.

Debido a la demora de la ambulancia, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Martín, donde finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas, confirmaron al mismo medio.

En la escena del crimen se secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y se recolectaron los primeros testimonios. Según indicaron fuentes del caso, dos implicados que viajaban en una moto azul llegaron hasta el domicilio reclamando una motocicleta robada.

En medio de la discusión efectuaron varios disparos contra Areco y luego escaparon llevándose una moto Zanella bordo del lugar.

La investigación permitió identificar a los autores como Z. T. J., de 18 años, y L. J. T., de 21, quienes habrían llegado previamente junto a otros dos hombres en un auto Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa bordo.

La fiscalía 15 de La Plata avaló cuatro allanamientos de urgencia que terminaron con la captura de los dos acusados por el delito de homicidio. Además, fueron identificados otros dos sospechosos, de 42 y 43 años.

Además, durante los operativos se secuestraron una moto Honda GLH 150 azul, la Zanella recuperada, los dos automóviles utilizados antes del ataque, celulares, y prendas de vestir que serían de los acusados.

Los investigadores también establecieron que la moto Zanella bordo recuperada había sido robada previamente por la propia víctima junto a otro sujeto en un hecho ocurrido en calle 603 y 117, cuya víctima sería un menor de 17 años, que hasta el momento no había realizado la denuncia formal.

La fiscal Cecilia Corfield ordenó pericias de dermotest sobre los detenidos e identificados, además de nuevas declaraciones testimoniales y peritajes de Policía Científica que se sumarán en estas horas a la causa penal.

Fuentes policiales informaron que Areco contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por robo agravado, tenencia de armas, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados al robo de motos y vehículos según publica la agencia de noticias NA .

Fuente: Clarín