Insólita secuencia en General Paz: un conductor chocó un auto estacionado y huyó, lo persiguieron y terminó destrozando dos coches más

Cuatro autos terminaron dañados y una persona herida en una insólita secuencia ocurrida esta madrugada, cuando el conductor de un auto golpeó a otro que estaba estacionado , huyó, y en la persecución posterior terminó chocando otros dos vehículos en una de servicio a varios kilómetros.

Todo comenzó cuando un Ford Focus blanco que circulaba por la colectora de la General Paz mano al riachuelo le pegó a un Peugeot gris que se encontraba estacionado a la altura de la cancha de Platense.

El coche frenó su marcha, pero el conductor no atinó a bajar y salió huyendo. De una de las casas de enfrente, un hombre bajó en ropa interior, se subió a una camioneta Ram y salió a perseguirlo.

El Ford Focus huyó por casi tres kilómetros. Según indicaron fuentes policiales a TN, en esa persecución la RAM lo habría rozado o tocado para que intente frenar , pero no ocurrió. Siguió huyendo.

Escapando de la RAM, el conductor del Focus blanco se metió en la estación de servicio ubicada a la altura de Constituyentes, cerca de Tecnópolis. Allí se llevó puesto de atrás a un Focus gris que estaba estacionado, y el impacto hizo que golpeen a un tercer Focus bordó , que también terminó con daños.

El conductor del Focus gris vio toda la secuencia desde adentro de la estación, donde tomaba tranquilo un café. El coche blanco terminó destrozado .

El conductor que huía terminó con politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Pirovano. Se trata de un joven de 24 años, que no es el titular del coche que manejaba. Ya en el hospital, la policía intentó hacerle el test de alcoholemia, pero el joven alegó que no podía soplar por el golpe que tenía en el rostro .

De acuerdo a los testimonios, el hombre que venía manejando la RAM dio declaraciones y luego volvió a su casa.

Fuente: Clarín