Frío en la Ciudad: cómo sigue el clima en el AMBA y cuál es la única provincia bajo alerta del SMN por bajas temperatura

La Ciudad de Buenos Aires , a la espera de la llegada del invierno el mes próximo, sigue con el pulóver y la campera puesta como en las últimas semanas, y así seguirá durante la semana de mayo. Se registran bajas temperaturas en todo el país, a tal punto que una provincia está bajo alerta amarilla por frío extremo .

Este martes, los porteños amanecieron con 7 grados en el termómetro , y la máxima está pronosticada para llegar a los 19. La buena noticia, es que el viento es leve y sin ráfagas. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

El miércoles, por su parte, la mínima volverá a quedar en 7 grados, pero la máxima descenderá hasta los 15, cuatro menos que este martes . Además, dirán presente las nubes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, todo el día estará nublado .

El jueves en la Capital Federal tendrá características similares, con una mínima de 6 y una máxima de 13 , la más baja de la semana. Mientras tanto, las nubes seguirán presentes, incluso hasta el domingo, el Día de la Patria.

Viernes y sábado las condiciones no presentarán variaciones, hasta precisamente el domingo, día en el que la temperatura mínima subirá hasta los 10 grados y la máxima se ubicará en los 17. El lunes el termómetro tocará su punto máximo de la semana cuando, según el organismo, alcanzará unos primaverales 19 grados.

El panorama en el resto del país también será frio y sin precipitaciones de consideración . Neuquén tendrá este martes -1 grados, al igual que varios puntos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otros. Hacia el oeste, como en San Juan habrá -4 y en Mendoza, -10.

A pesar de que en la totalidad del territorio nacional predominará el frío, sólo una provincia registra una alerta por bajas temperaturas extremas del SMN: se trata de Jujuy .

Allí, Ledesma, Palpalá, la zona baja de Tilcara, Santa Bárbara y Villa Grande, entre otras localidades de la región, tienen sobre sí este martes una alerta amarilla por temperaturas extremas. Por lo menos durante este martes, el frio esperado rondará los 2 grados .

Esta advertencia del SMN es explicada como que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Fuente: Clarín