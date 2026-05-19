Un tren del ferrocarril San Martín chocó con un camión en Pilar: los vecinos quisieron llevarse las botellas de agua que quedaron desparramadas

Una formación del tren San Martín chocó en un cruce ferroviario con un camión y las autoridades informaron que no se registraron heridos, aunque el servicio circuló durante horas limitado por el operativo. Hubo momentos de tensión con vecinos que quisieron llevarse parte de la carga que quedó tirada .

Sucedió este martes por la mañana, cuando una formación embistió la parte trasera de un camión que transportaba agua envasada en el paso a nivel .

De esta forma, la línea circula limitada entre Retiro y Pilar, sin llegar a la estación Cabred.

Según informó Trenes Argentinos y reprodujo la señal TN, el accidente sucedió a las 7.50 de la mañana este martes en el paso a nivel Kirchner, de la localidad bonaerense.

Además, trascendió que al momento del accidente la barrera estaba baja y fue la formación la que embistió al vehículo, que intentaba cruzar en forma indebida.

Según reportó minutos más tarde TN, el tren impactó contra la parte trasera de un Ford Cargo que llevaba pallets con botellas de agua.

La formación se dirigía hacia Retiro desde Cabred y estaba por llegar a la estación Pilar cuando se produjo el choque.

El vehículo era manejado por un joven de 23 años. Mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando de un motorman de 40 años.

Tras el choque, la policía, ambulancias y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Allí constataron que ambos conductores se encontraban fuera de peligro.

Más tarde, y de a poco, mientras se realizaban tareas para restaurar la zona y quitar del camino tanto a la formación como al camión, vecinos comenzaron a acercarse con la intención de llevarse parte de la mercadería que quedó desparramada por el lugar.

Hubo forcejeos de personas con personal policial y seguridad privada en medio de la zona, exactamente al lado de la vía y de las unidades que impactaron entre sí.

Fuente: Clarín