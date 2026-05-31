Un hombre quiso auxiliar a un conocido en la Ruta 11 y murió atropellado por un camión

Un hombre de 53 años murió atropellado por un camión cuando intentaba asistir a un conocido que había sufrido un desperfecto mecánico sobre la Ruta 11, a la altura Ucacha, al sur de Córdoba .

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125 . Según informaron fuentes policiales, la víctima bajó de su camioneta Chevrolet S10 y cruzó la ruta para ayudar.

Mientras auxiliaba al otro automovilista, el hombre fue impactado por el acoplado de un camión Fiat Iveco que circulaba en el mismo sentido, de este a oeste.

El vehículo de gran porte era conducido por un chofer de 30 años oriundo de Tilisarao, San Luis , que fue imputado por homicidio culposo, aunque no quedó detenido.

Minutos después, el servicio de emergencias constató el fallecimiento del hombre y dispuso un intento operativo para retirar el camión del lugar.

Apenas minutos antes de la tragedia en Ucacha, y a solo un kilómetro de distancia, se había producido otro accidente fatal en la misma ruta.

En el kilómetro 124, una camioneta Fiat Strada perdió el control y volcó por causas que aún se investigan.

En ella viajaban dos hombres mayores de edad, que fueron asistidos por personal médico y trasladados al hospital local con lesiones graves.

Pese a los esfuerzos de los médicos, uno de los ocupantes murió poco después de llegar al centro de salud.

Ambos episodios ocurrieron en un tramo cercano de la Ruta Provincial 11 . La Justicia trabaja para esclarecer las causas de los accidentes y determinar responsabilidades.

Fuente: TN