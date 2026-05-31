Poner arroz en las cajas donde se guardan fotos: por qué lo recomiendan

Hace muchos años, las fotos que se sacaban con la cámara eran reveladas y guardadas en álbumes. Con el paso de los años, algunas perdían su color original, pero si aún seguís manteniendo este tipo de fotografías o revelándolas, existe un truco para mantenerlas como nuevas .

Se trata de poner arroz en las cajas o cajones donde guardes estas fotos . Este método ayuda a absorber parte de la humedad que está presente en espacios cerrados y combate la aparición de manchas, deformaciones o moho.

Cuando se pone arroz dentro de una caja donde se almacenan fotos, se reduce la acumulación de vapor de agua que las desgasta y arruina.

Aunque se trata de un método que no reemplaza las condiciones ideales de conservación, sirve como medida para proteger fotos antiguas , sobre todo en ambientes húmedos y de lluvias.

Las fotos impresas son sensibles a los cambios ambientales . La exposición a la humedad puede generar:

Por ese motivo, se recomienda mantener las imágenes en lugares secos , frescos y alejados de fuentes directas de calor .

También es importante que la caja permanezca cerrada y guardada en un ambiente con buena ventilación.

Fuente: TN