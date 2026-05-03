Un hombre fue detenido por el abuso infantil a una nena de 12 años que dio a luz en Chaco

En medio de un episodio de abuso infantil, la provincia de Chaco se encuentra conmocionada. El domingo 26 de abril, la niña de 12 años dio a luz en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” . En los siguientes días, el caso siguió avanzando y las investigaciones permitieron identificar a un hombre del entorno familiar a la mamá de la víctima, quienes fueron detenidos.

El caso trascendió al ojo público cuando la menor ingresó al centro de salud con dolores abdominales y los médicos detectaron el embarazo, lo que activó el protocolo de protección infantil. Aunque aún se desconoce el vínculo entre los adultos, el Equipo Fiscal N°6 informó que en menos de una semana se logró esclarecer la situación gracias a un trabajo conjunto.

La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal , y la investigación apunta a que el acusado sería parte del entorno cercano de la niña. El principal sospechoso, un hombre de 44 años , quedó arrestado luego de que la víctima presentara una denuncia.

La directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, explicó a Diario Chaco que la paciente no contaba con controles prenatales y presentaba signos de sufrimiento fetal, por lo que el equipo médico intervino de inmediato y resolvió practicar una cesárea de urgencia . Además detalló: “Teniamos que asegurar el resguardo de los dos menores y evaluar el contexto”.

Ante la sospecha de un delito, el personal de salud realizó la denuncia correspondiente, cumpliendo el protocolo vigente para menores embarazadas. La legislación argentina considera que toda niña embarazada menor de 14 años es presunta víctima de abuso, lo que obliga a la intervención judicial automática.

La fiscalía también ordenó la detención de la madre de la menor , bajo la figura de encubrimiento agravado. Mientras la causa avanza, la niña permanece internada bajo atención médica y resguardo de los organismos de protección de la infancia, que siguen de cerca su estado de salud y bienestar. Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los implicados.

El caso guarda similitudes con otro episodio reciente, donde una niña de 12 años de Monte Quemado , Santiago del Estero, fue trasladada a una clínica de Villa Ballester, Buenos Aires, con un embarazo avanzado producto de abuso sexual . En ese caso, la intervención incluyó el allanamiento de la clínica Santa María y la apertura de una investigación federal por posible trata de personas, tras hallarse varios restos fetales en el lugar.

Existen dos sospechosos prófugos , identificados tras la denuncia, actualmente con pedido de captura, y la intervención de un familiar de la menor que fue clave para romper el silencio y poner en marcha la causa penal.

El abordaje judicial incluye peritajes de ADN necesarios para determinar si los fetos recuperados en la clínica corresponden al embarazo de la menor y para comprobar posibles lazos genéticos con sus abusadores, determinación que será decisiva para la imputación. La investigación reveló que la madre de la menor afirmó, ante funcionarios judiciales, desconocer si el bebé llegó a nacer con vida .

La justicia federal, en ese caso, abrió una investigación por posible trata de personas luego del hallazgo de restos fetales en la clínica. El proceso judicial involucra a un juzgado federal y dos fiscalías , con acciones coordinadas entre el Juzgado Federal de San Martín, encabezado por el juez Nicolás Schiavo, y el juez federal Juan Manuel Culotta, quien investiga la hipótesis de que el aborto no fue consumado en condiciones estándar, sino que el niño podría haber nacido vivo y haber sido entregado a terceros , apuntando a una posible red de trata de personas.

Fuente: Infobae