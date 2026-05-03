Activaron el alerta Nati por la desaparición de un bebé de 4 meses y su mamá en Neuquén

La Policía de Neuquén mantiene una búsqueda intensiva en Rincón de los Sauces tras la desaparición de Camila Belén Montesino , de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya , de 4 meses. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido. Las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de la zona y continúan recolectando testimonios de vecinos para reconstruir los últimos movimientos de la madre y el niño. Tras la desaparición, activaron la Alerta Nati , mecanismo local para desapariciones de menores.

En la ficha oficial, se describe a Camila para facilitar su identificación: la joven mide 1,60 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos oscuros, cabello castaño claro y contextura robusta . Al momento de su desaparición, no se pudo precisar la vestimenta que llevaba puesta, lo que dificulta aún más la tarea de búsqueda. Por otro lado, se detalló que la madre se encontraba junto a su hijo, Carlos Amir, un bebé de 4 meses que posee ojos marrones, cabello rubio corto y tez blanca . Hasta el momento no se cuenta con información adicional sobre más características físicas.

La Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 y la Fiscalía Única local se sumaron a la investigación, de acuerdo con el medio LM Neuquén . Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y pusieron a disposición la línea telefónica (299) 4210369 , habilitada por la policía neuquina para recibir cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Camila y su hijo. La participación ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y poder dar con el paradero de los desaparecidos.

La puesta en marcha de la Alerta Nati responde a un antecedente que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. En ese año, era obligatorio esperar 48 horas para formalizar la denuncia de una persona desaparecida, una demora que motivó la movilización espontánea de la comunidad cordillerana y terminó impulsando la promulgación de la legislación específica.

La alerta exige la difusión urgente de la imagen y los datos del menor desaparecido para ampliar la colaboración a través de medios tradicionales y digitales, informó la policía neuquina. De esa manera, estipula un procedimiento claro: una vez recibido el aviso de desaparición, la autoridad policial activa la alerta, que debe incluir un sonido distintivo y la frase “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”, con la finalidad de captar la atención inmediata de la audiencia.

La normativa exige además que, para activar la alerta, la persona desaparecida sea menor de 18 años , esté en situación de riesgo físico grave y que haya información suficiente para facilitar su búsqueda. Desde su promulgación en 2010, la herramienta ha sido clave en la respuesta coordinada ante reportes de menores desaparecidos, según los términos especificados por la Policía del Neuquén y citados por LMNeuquén .

Desde el domingo 3 de mayo de 2026 , la prioridad de las fuerzas de seguridad y la comunidad local está centrada en hallar a la joven y a su hijo ilesos y en canalizar a través de la Alerta Nati toda la información relevante que pueda surgir. La desaparición de Camila Montesino y su hijo se suma a una serie de casos de desaparición de menores que inquieta a la comunidad.

El protocolo también se activó hace pocas semanas cuando una una adolescente de 15 años , identificada como Jennifer Ludmila Parra , fue reportada como desaparecida en la ciudad de Neuquén. La denuncia se realizó en la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén Norte.

El reporte de la Policía de la provincia describe a Jennifer para mejor identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño . Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean, remera blanca y zapatillas negras. Las autoridades solicitan a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a ubicarla.

Fuente: Infobae