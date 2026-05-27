Un hombre de 70 años fue atropellado por un colectivo mientras cruzaba la calle en Mendoza

Un hombre de 70 años fue atropellado mientras cruzaba por una senda peatonal en la localidad mendocina de San Martín y permanece internado en estado reservado tras sufrir múltiples lesiones. A raíz del impacto con el colectivo, los médicos le diagnosticaron un ACV hemorrágico , además de traumatismos y fracturas.

Según informó el portal Mendoza Post , el hecho ocurrió durante la mañana del martes en la intersección de las calles Alem y Las Heras. Las imágenes de una cámara de seguridad, que luego se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto en el que la víctima es embestida por el interno 37 de la empresa Nueva Generación mientras atravesaba la calle por la senda peatonal.

En la secuencia se observa cómo el hombre comienza a cruzar cuando el colectivo avanza y lo impacta de lleno. Tras el choque, el adulto mayor cae sobre el asfalto y queda tendido e inmóvil sobre el pavimento mientras varias personas que circulaban por la zona corren para asistirlo .

Testigos del episodio dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos policiales, una ambulancia y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC ), que le brindaron las primeras atenciones médicas antes de trasladarlo de urgencia.

Inicialmente, la víctima fue derivada al Hospital Perrupato , donde los profesionales constataron que había sufrido diversos politraumatismos producto del impacto. Con el correr de las horas, el cuadro clínico se agravó y los médicos decidieron derivarlo al Hospital del Carmen para realizarle estudios de mayor complejidad.

Allí, los especialistas confirmaron que el hombre presenta un ACV hemorrágico, una leve contusión pulmonar y fracturas de costillas . Según precisaron medios locales, el hombre permanece internado bajo observación médica y con pronóstico reservado, mientras continúan monitoreando su evolución.

Un hecho de características similares había ocurrido a principios de mayo en la provincia de Córdoba, donde una mujer de 75 años sufrió graves heridas tras ser atropellada por un colectivo en pleno centro de la capital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre la calle Belgrano al 400, cuando la pasajera descendía de una unidad de la línea 31 de SiBus. La mujer perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Acto seguido, el conductor retomó la marcha sin advertir la situación y terminó aplastándole el pie derecho.

Tras el accidente, personal médico y efectivos de la Policía de Córdoba asistieron a la víctima y la trasladaron de urgencia al Hospital de Urgencias . Debido a la gravedad del caso, los profesionales de la salud debieron amputarle el pie a la altura del tobillo, según informaron fuentes policiales al diario La Voz del Interior.

Fuente: La Nación