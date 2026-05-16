Un gran incendio arrasa con un tradicional hotel de Bariloche frente al lago Nahuel Huapi

Un importante incendio se desató este sábado en un tradicional hotel de Bariloche, conocido por estar en los primeros kilómetros de la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi. Medios locales reportaron que se habría originado por una quema de hojas secas que se descontroló.

Videos viralizados en redes sociales mostraron la forma impactante en la que el fuego consume la estructura del hotel y como, de a poco, fragmentos de las ventanas y paredes se van desperdigando y cayendo hacia el suelo.

Fuente: La Nación