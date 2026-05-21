Un estudio dice que los nacidos entre 1981 y 1996 tienen un hábito que podría mejorar su bienestar

Dependiendo del entorno en el que crecieron, las distintas generaciones desarrollan hábitos, prioridades y formas de ver la vida que las diferencian entre sí. En ese sentido, un estudio reveló que los nacidos entre 1981 y 1996 tienen un hábito en común que podría mejorar su bienestar .

La investigación, realizada por Eventbrite , reveló que el 78% de los millennials prefiere gastar dinero en experiencias antes que en bienes materiales . Además, el 55% aseguró que destina más plata que antes a recitales, salidas o actividades en vivo.

Esta relación, según detallaron los especialistas, se da a partir del valor que los nacidos entre 1981 y 1996 le dan a los recuerdos, los momentos compartidos y las relaciones personales .

Los millennials tienden a priorizar actividades que les permitan compartir tiempo con otros o generar recuerdos significativos. A diferencia de los bienes materiales, estas experiencias generan emociones duraderas y forman parte de la identidad de las personas.

Algunas de las experiencias que priorizan los millennials son;

Este fenómeno demuestra un cambio en los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes. En este contexto, las experiencias ocupan un lugar central en la construcción del bienestar y la identidad , por lo que ganan peso por sobre los bienes materiales.

Así, los millennials priorizan las experiencias por sobre los bienes materiales, en busca de mejorar su bienestar en base a momentos compartidos y vivencias. Para ellos, las experiencias no solo implican un gasto, sino que también representan una forma de construir recuerdos significativos, fortalecer vínculos personales y dar sentido al tiempo libre.

Fuente: TN