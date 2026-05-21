Ernest Hemingway, escritor: “Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para saber callar”

A pesar de que falleció hace más de 60 años, la influencia y las reflexiones del escritor Ernest Hemingway siguen vigentes en la sociedad actual. Entre sus frases más difundidas, aparece una que pone el foco en el silencio y en su valor como herramienta de aprendizaje y madurez.

La enseñanza del escritor estadounidense afirma: “ Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para saber callar ”.

Esta frase hace referencia a que, con el paso de los años, el silencio puede transformarse en una forma de comunicación incluso más poderosa que la palabra . Para Hemingway, el silencio se vincula con la experiencia, la observación y el autocontrol emocional.

Además, la reflexión cuestiona el exceso de palabras en la vida cotidiana. Aprender a callar no implica dejar de expresarse, sino saber decidir con sabiduría cuándo es necesario hablar y cuándo el silencio habla por sí solo .

De esta manera, la reflexión atribuida a Hemingway deja algunas ideas centrales sobre el uso de la palabra y el silencio:

En la sociedad actual, caracterizada por la inmediatez , esta frase adquiere aún más relevancia: en las redes sociales, donde las opiniones se multiplican con rapidez, el silencio y la pausa se presentan como una forma de reflexión necesaria que invita a pensar antes de reaccionar.

Ernest Hemingway nació en 1899 en Estados Unidos, y es considerado una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX . A lo largo de su carrera, escribió novelas, cuentos y relatos breves que marcaron a múltiples generaciones de lectores.

Entre sus obras más destacadas se encuentran El viejo y el mar , Por quién doblan las campanas y Adiós a las armas . En 1954 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura . Aunque falleció en 1961 , su legado y sus enseñanzas siguen vigentes en la sociedad actual.

Fuente: TN