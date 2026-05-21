Un empleado atacó a puñaladas a un alumno dentro de la universidad y lo dejó en grave estado

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La comunidad educativa de Río Gallegos se encuentra shockeada por lo ocurrido en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en donde un trabajador apuñaló a un alumno, provocándole lesiones de gravedad, una de ellas en el pulmón, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional local.

Fuentes policiales informaron que el ataque tuvo lugar el pasado martes en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos, cuando cerca de las 18.40 personal policial fue alertado por un alumno que había sido apuñalado por un empleado no docente, que llevó un arma blanca a la institución.

En el hospital se constató que el joven recibió heridas cortantes en los brazos, espalda y cabeza, sumado a la perforación de un pulmón. Tras el episodio de suma gravedad, la Universidad emitió un comunicado: "Informamos que el estudiante afectado recibió atención médica inmediata en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos. Las autoridades se encuentran en permanente contacto con el centro de salud y su entorno familiar para seguir de cerca su evolución y brindar todo el acompañamiento necesario en este difícil momento".

"Dado la gravedad de la situación, se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Personal de la Policía de Santa Cruz y del cuerpo de criminalística intervinieron de manera inmediata en el campus para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes", destacó el escrito.

Detención del atacante

Por otra parte, se informó que el atacante fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de darse a la fuga: "La institución se ha puesto a total disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, aportando los elementos requeridos para el rápido esclarecimiento de los hechos".

En paralelo a la vía judicial, anunciaron que la Universidad iniciará de oficio las actuaciones que correspondieren. "Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de un espacio educativo seguro, solidario y libre de violencia", concluyó.

Sin clases en la universidad

En tanto, este miércoles para no interferir con la investigación judicial, las actividades y el campus universitario permanecieron cerradas durante todo el día. Ángela Catelicán, madre del estudiante agredido, contó que, tanto su hijo como su nuera, habían advertido a las autoridades de la institución educativa los diversos episodios de hostigamiento por parte del detenido.

"Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada", sostuvo la mujer a La Opinión Austral.



