Tragedia en Australia: lanzan una colecta para repatriar los restos de Serena Andreatta, la joven argentina que murió en el accidente

Amigos de Serena Andreatta, la argentina de 26 años que murió trágicamente en un accidente de tránsito en Australia lanzaron una colecta en las redes para repatriar los restos de la rosarina y poder ayudar a la familia para que pueda costear los gastos funerarios.

Se trata de la joven argentina que murió trágicamente en un accidente de un micro de la empresa FlixBus mientras viajaba por Australia , el jueves 14. Serena era de Rosario y había llegado allí desde el sudeste asiático, donde había pasado los meses anteriores.

Andreatta había llegado a Australia el 17 de abril y, tras varios días en Sídney, se desplazó hacia el norte del país junto a su amiga, Valentina Accardi ; quien justamente viajaba con ella cuando el colectivo volcó en la autopista Bruce Highway. Accardi sobrevivió al accidente, y es una de las impulsoras de la colecta para ayudar a la familia rosarina .

" La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre. Estábamos empezando una nueva aventura con Sere, esta vez en Queensland, Australia, cuando ocurrió el accidente en el que, tristemente, perdió la vida ", escribió en la plataforma GoFundMe.

" En medio de este dolor, abro esta campaña para no dejar sola a su familia, quienes se encuentran muy lejos y necesitan viajar de urgencia a Australia. Los fondos recaudados se utilizarán para cubrir los billetes de avión y gastos de la familia aquí, así como los elevados costes funerarios y los trámites necesarios para la repatriación de Sere a Argentina ", explicó en el posteo

" Les pido de corazón que nos unamos para aliviar esta enorme carga económica en un momento tan devastador para ellos. Muchísimas gracias por su solidaridad, sus oraciones y por ayudarnos a difundir este mensaje. Con infinito amor y gratitud, Valentina y amigos ", cerró Accardi.

Para colaborar con la colecta hay que entrar al link que detalló Accardi en su publicación: www.gofundme.com/f/unidos-por-serena-apoyo-para-su-familia .

Serena y su amiga Valentina viajaban juntas en el micro que desencadenó la tragedia. Y aunque Andreatta fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un centro asistencial, murió poco después por las graves heridas sufridas en el accidente de tránsito.

Al posteo realizado en el portal, Accardi convocó en Australia a través de una de las historias en su Instagram personal: "Si tienen conocidos en Townsville o alguien que nos pueda brindar alojamiento urgente para la familia de Sere, les pido que me escriban. Cualquier contacto ayuda. Muchas gracias a todos".

El micro de FlixBus en el que viajaba Andreatta hacía el trayecto Cairns-Airlie Beach y volcó en la autopista Bruce a la altura de Gumlu (Queensland). Andreatta fue la única víctima fatal del accidente.

Las autoridades de Queensland describieron la escena como “catastrófica” y confirmaron la muerte de la argentina junto con la existencia de varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales.

Andreatta estudió en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020 , mientras trabajaba en un restaurante y en una inmobiliaria de esa ciudad.

En mayo de 2020 se mudó a Italia, donde luego de trabajar como recepcionista comenzó a gestionar una empresa de asesoría para la obtención de la ciudadanía italiana, orientada sobre todo a argentinos.

Amaba viajar. Dio media vuelta al mundo. Recorrió Europa, el sur y el norte de Argentina, visitó India y México. A mediados de 2025 llegó a Vietnam y a Tailandia, donde se radicó durante más de seis meses en la isla de Koh Tao, un paraíso natural en el que se certificó en buceo.

Fuente: Clarín