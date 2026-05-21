“Cuando fuiste intendente de Pinamar pensabas otra cosa”: Barrera a Yeza por la votación del recorte de subsidios al gas

ZONALES





El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó al diputado del PRO por apoyar el proyecto impulsado por Javier Milei que reduce beneficios en las tarifas de gas. Le recordó además antiguos reclamos que el propio Yeza realizaba cuando era jefe comunal de Pinamar.





La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría generó fuertes repercusiones en la Costa Atlántica bonaerense.





A través de sus redes sociales, Barrera cuestionó la postura del legislador y le recordó los reclamos que él mismo encabezaba años atrás cuando era intendente pinamarense.





“Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa. Pero vos fuiste intendente de Pinamar y opinabas otra cosa, ¿te acordás? Votaste contra tu gente”, escribió el jefe comunal geselino.





El intendente acompañó sus críticas con declaraciones realizadas anteriormente por Yeza durante su gestión en Pinamar, cuando reclamaba ante el Enargas la inclusión de su distrito y otras localidades costeras dentro del régimen de Zona Fría.





“El año pasado hicimos una presentación administrativa ante el Enargas. Este año vamos a renovar el reclamo porque han cubierto hasta Mar Chiquita. Justo después viene Gesell, Pinamar y Partido de la Costa”, había manifestado entonces Yeza.





En aquellas declaraciones, el actual diputado también señalaba: “Obviamente, vamos a hacer una presentación administrativa ahora, un recurso de queja para que se nos aclare cuál es la diferencia esencial que hay entre Mar Chiquita y Pinamar”.





A partir de esos antecedentes, Barrera apuntó contra el legislador nacional y advirtió sobre el impacto político de este tipo de decisiones. “¿Qué te pasó, Martín? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell”, lanzó.





Además, el intendente dejó un mensaje dirigido a los ciudadanos de la región. “A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se elige concejales, diputados, senadores e intendentes, porque a la hora de levantar la mano, te quitan derechos”, afirmó.