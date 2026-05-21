Devolvieron al mar al elefante marino que habían encontrado en una calle de Ensenada

Un elefante marino que había causado conmoción entre los vecinos de Ensenada tras ser encontrado lejos de su hábitat natural, en una de las calles de ese partido bonaerense, fue devuelto al mar este miércoles luego de un operativo que se extendió por más de 24 horas y que requirió un cuidadoso trabajo de traslado.

El ejemplar, un macho subadulto, había aparecido en una zona urbana de la Isla Santiago, de donde no podía salir por sus propios medios. Durante su permanencia en el lugar, llegó a ubicarse en sectores cercanos a una ruta , lo que implicó un riesgo tanto para el animal como para quienes circulaban por la zona.

La situación motivó la intervención de equipos especializados , que desplegaron un procedimiento coordinado para evitar que el animal volviera a desplazarse hacia áreas peligrosas y garantizar su integridad física durante el rescate.

Según informó oficialmente la Fundación Temaikén, el operativo demandó tiempo y se desarrolló con medidas específicas para mantenerlo contenido sin generar mayor estrés.

Parte del trabajo consistió en montar una estructura que permitiera guiarlo de forma controlada hacia un vehículo adaptado para este tipo de traslados y recién después de varias horas lograron que el elefante marino ingresara al transporte.

Desde allí fue llevado a una reserva de ambiente costero marino de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, durante la madrugada, el animal fue liberado y regresó al mar.

El procedimiento se enmarcó en el trabajo conjunto del Nodo Fluvial de la Red de Varamientos de la provincia de Buenos Aires, la Red Federal de Varamientos de Mamíferos Marinos y equipos de rescate especializados.

La presencia del elefante marino en la zona había generado sorpresa entre los vecinos y se viralizó a partir de imágenes que lo mostraban en plena vía pública, incluso junto a vehículos, donde se podía dimensionar su tamaño.

De acuerdo con los medios locales, el animal habría subido a tierra desde la costa del Río de la Plata para descansar y ya había sido localizado el día anterior.

Sin embargo, su presencia terminó generando conmoción para un grupo de personas, ya que lo encontraron bloqueando el tráfico.

Fuente: Clarín