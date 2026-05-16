Un conductor atropelló y mató a un hombre en una autopista porteña, y tras el accidente se fugó

Un conductor atropelló y mató este sábado a un hombre de 41 años sobre la Autopista Perito Moreno , y tras el hecho se fugó velozmente del lugar.

El hecho ocurrió a las 7.40 a pocos metros del peaje Parque Avellaneda mano a provincia de Buenos Aires, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca que traía enganchado un trailer con caballos se detuvo sobre la mano derecha de la autopista.

El conductor, un hombre de 41 años, detuvo la camioneta porque percibió que el vehículo podía tener algún problema en las ruedas, por lo que bajó junto a su hijo para revisarlas.

En esa circunstancia, una Ford Ecosport atropelló a ambos y luego se dio a la fuga hacia la Av.enida General Paz en dirección a provincia de Buenos Aires.

Cuando una ambulancia llegó al lugar, constató que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio y no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte.

En tanto el hijo, de 19 años, fue trasladado al hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismo.

Terminadas las primeras averiguaciones tras el accidente, y gracias al relavamiento de las cámaras de seguridad, personal de la División Autopistas logró identificar al vehículo que atropelló al hombre fallecido y trabaja en su detención.

Tanto el hombre como su hijo provenían de la localidad bonaerense de Bavio y se dirigían hacia Campo de Mayo para participar de un campeonato de pato que se disputa este sábado.

Fuente: Clarín